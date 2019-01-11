董家协赞助经费·中化一B电脑课免收费 意识到现代学生必须掌握好基本电脑操作知识之下，麻坡中化一B董家协自新学年开始赞助开办电脑班，让该校三至六年级所有学生免费学习电脑课程，掌握科技新知。





麻坡中化一B于新学年开始继续开办电脑班，学费全由董家协赞助。（图：星洲日报）

（柔佛．麻坡10日讯）意识到现代学生必须掌握好基本电脑操作知识之下，麻坡中化一B董家协自新学年开始赞助开办电脑班，让该校三至六年级所有学生免费学习电脑课程，掌握科技新知。

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3家长亲临学校拹助

值得一提的是，该校拥有电子电脑知识的3名家长，也会在学生上电脑课时，亲临学校给予老师协助，以及教导学生一些电脑配件等相关知识。

该校电脑班属于副课，安排在每逢星期一、三、四放学后的时段，每名学生的10令吉学费，全部由董家协赞助。

据该校董事会副董事长陈大成受访时向星洲日报《大柔佛》社区报表示，此项课程已获得家长们的支持，并于1月2日正式开始，将会试跑一年。

“董家协认为，电脑科技已是现代的趋势，未来亦如此，若现代学生没有学习及掌握好电脑知识，那是不利的。”

他强调，该校对电脑班的重视，可让家长们放心，不会发生有学生在电脑课堂上利用电脑来玩电子游戏。

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另一方面，除了与电脑公司配合派出一名老师前往执教，该校家协理事会成员不乏拥有电子电脑专业知识的家长，他们都会到学校去给予电脑老师配合，并会亲自教导一些电脑软件等知识。

家长提供专业指导

陈大成指出，过往的电脑班只教导基本的电脑操作，自愿给予配合指导的家长，则会为学生讲解一些电子零件与安装等知识，促使学生们的学习更为生动。

目前，共有3名家长自发到学校成为陪教，分别是身为电子工程师的骆俊俊（也是家协副主席）、电子工程师康敏顺（家协理事）及从事会计业的刘凯葳（家协理事）。

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这3名家长都是趁午餐工作空档时间到学校为学生提供一些专业指导，让学生受益良多。

他们都希望该校的电脑课程能让学生们吸取更多科技知识，日后在课业上有所帮助。