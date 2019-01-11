承包商错置新路牌·亚依淡新村没改路名
2019-01-11 16:33
承包商错置新路牌·亚依淡新村没改路名
路名二度更改，居民深感不解及不便，投诉之后始知是承包商摆乌龙，错置写着新路名的路牌。
（亚依淡10日讯）路名二度更改，居民深感不解及不便，投诉之后始知是承包商摆乌龙，错置写着新路名的路牌。
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位于亚依淡新村原名为第11巷的道路，数年前改为建邦路（Jalan Kiambang），但近来又竖立起新路牌，写着达丽雅路（Jalan Dahlia）。
周天赐：信件被送到他人家
从事保险业的周天赐对此深表不解，并指路名一旦更改，居民的身份证地址也须改换，最麻烦的是须另行通知亲朋戚友及生意往来伙伴。
“因为路名更换，也令新邮差寻不到原有地址而不知所措，甚至将信件随意处置。”
他说，就因为改了路名，他有信件被送到他人家中，所幸最后被相识者送回来。
卓金华：已催承包商更正
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针对此事，永平县议员卓金华在受询时表示，他已向永平县议会了解，得知问题出在承包商摆乌龙，错置了新路牌，也就是说原有的路名没有更换，居民无须更改地址。
他也补充，县议会已催促承包商更正有关错误。
文章来源：星洲日报·大柔佛·2019.01.10
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