入围《亚洲彩虹盛典》·《美丽新世界》获5项提名 《第4届亚洲彩虹盛典》（Asia Rainbow TV Awards）昨天宣布入围名单，一度被誉为“马来西亚神剧”的《美丽新世界》共获5个奖项提名入围，包括电视剧类喜剧《美丽新世界─丈夫》、女主角钟玉芳《美丽新世界─乌鸦》、喜剧男主角叶朝明《美丽新世界─丈夫》、喜剧女主角蔡佩璇《美丽新世界─丈夫》、编剧巫绍棋《美丽新世界─丈夫》。此外，陈子颖也凭《逆光成长》入围了女配角。

（图：剧照）

（八打灵再也11日讯）《第4届亚洲彩虹盛典》（Asia Rainbow TV Awards）昨天宣布入围名单，一度被誉为“马来西亚神剧”的《美丽新世界》共获5个奖项提名入围，包括电视剧类喜剧《美丽新世界─丈夫》、女主角钟玉芳《美丽新世界─乌鸦》、喜剧男主角叶朝明《美丽新世界─丈夫》、喜剧女主角蔡佩璇《美丽新世界─丈夫》、编剧巫绍棋《美丽新世界─丈夫》。此外，陈子颖也凭《逆光成长》入围了女配角。

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在节目方面，叶俊岑和小玉，分别凭《好吃！》和《看见你的声音》第1季入围娱乐节目类男主持和女主持，而常识电视游戏节目《无敌状元第7季》也入围了竞赛秀。

《第4届亚洲彩虹盛典》将于12日在中国海南省三亚市亚龙湾会议中心隆重举行。演员蔡佩璇、叶朝明、钟玉芳、陈子颖，主持人叶俊岑、小玉、谢承伟、陈丽亭和编剧巫绍棋已于昨天飞往三亚，亲自出席颁奖典礼。