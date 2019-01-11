亚洲杯‧约旦首匹跑出‧黑马杀入16强

（阿布扎比11日综合电）作为亚洲第4档球队的约旦竟然成为了本届亚洲杯足球赛首支出线的队伍。

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本届亚洲杯在10日展开第2轮小组赛的争夺，处于B组的约旦继首轮爆冷以1比0力挫卫冕冠军澳洲后，在次轮延续火热，凭藉边锋穆萨和后卫塔勒克在第26及43分钟进球，成功以2比0击败叙利亚。

世界排名第109的约旦在两轮小组赛后以打入3球、未丢1球的两仗全胜战绩积6分占据B组榜首，提前一轮出线，而少赛一场的巴勒斯坦积1分排在第2、战罢两轮1平1负的叙利亚积1分排在第3，同样少赛一场的澳洲0分垫底。

A组出线形势扑朔迷离

而在A组，在首轮以1比4惨败印度的泰国在换帅后踢出更好的表现，凭藉中场查纳蒂普打入全场唯一进球，以1比0战胜巴林反弹。同组另一仗，东道主阿联酋以2比0击败印度，从首轮战平巴林一役中，同样是反弹。

在战罢两轮后，阿联酋1胜1平积4分居首、印度和泰国同样1胜1负积3分分列2、3，而1平1负的巴林积1分垫底。在这样的情况下，A组的出线形势变得扑朔迷离，就连巴林都还手握出线的希望。

泰国为东南亚打破胜荒

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本届亚洲杯一共有泰国、越南和菲律宾三支东南亚球队参战，但3队在首轮皆败阵，而如今随着泰国在次轮取胜，他们也成为首支在本届赛会获得胜利的东南亚球队。另外，泰国也成功终结东南亚球队在亚洲杯决赛圈10连败的尴尬历史，为所有东南亚球队争回一口气。

此前，泰国仅在2007年的亚洲杯于主场以2比0战胜过阿曼，此番的胜利是该队在国外参加亚洲杯决赛圈的首胜。