澳网‧费德勒追3连冠‧哈勒普塞莉娜16强恶战

世界球后兼头号种子哈勒普与“小威”塞莉娜将在第4圈狭路相逢，卫冕冠军沃兹尼亚奇将在第3圈遭遇莎拉波娃。

世界球后兼头号种子哈勒普与“小威”塞莉娜将在第4圈狭路相逢，卫冕冠军沃兹尼亚奇将在第3圈遭遇莎拉波娃。

3号种子费德勒卫冕首战对手伊斯托明曾于2年前的澳网第2圈勇挫佐科维治，实力不容小觑。（图：法新社）

(墨尔本11日综合电)澳网周四进行抽签仪式，当中世界球后兼头号种子哈勒普与“小威”塞莉娜将在第4圈狭路相逢，卫冕冠军沃兹尼亚奇将在第3圈遭遇莎拉波娃，追求男单3连冠的费德勒首圈将对阵乌兹别克的伊斯托明展开征程。

广告

3号种子费德勒卫冕首战对手伊斯托明曾于2年前的澳网第2圈勇挫佐科维治，实力不容小觑。若成功晋级，费德勒接下来8强前潜在对手包括法国的蒙菲尔斯和希腊新星西西帕斯。

穆雷生涯最终战或一轮游

赛前宣布将在墨尔本生涯最终战的穆雷，首圈便对上新晋卡塔尔网球公开赛冠军阿古特，出线不易。若能一路过关斩将，打败包括6号种子塞利奇和俄罗斯新贵卡恰洛夫在内的好手，穆雷将在8强与费德勒上演“四大天王”对决。

被列为2号种子的纳达尔与费德勒同处下半区，首圈将对本土选手塔克沃德，取胜不难，若接下来能通过南非“大砲”凯文．安德森、阿根廷“小钢砲”施瓦茨曼、本土新星德米瑙尔等人考验，半决赛或将上演“费纳对决”。

佐科兹沃列夫同处上半区

在上半区的头号种子佐科维治首圈将遇上入选赛选手，次圈将对阵法国选手桑加，4强前主要潜在对手有新星沙波瓦罗夫和俄罗斯梅德维夫，以及中生代悍将高芬和锦织圭。

广告

2018年ATP男网总决赛冠军兹沃列夫为4号种子，首圈对手为斯洛文尼亚选手贝尔迪尼，欲闯关不难，第4圈或有机会对上韩国选手郑泫，将迎来一报去年赛会第3圈不敌之仇的机会，而8强潜在对手则是奥地利第7种子蒂姆。

沃兹莎娃料第3圈会师

现任女单世界第一哈勒普将在第3圈先遇上姐姐“大威”薇奴丝，同时前世界球后塞莉娜也得摆脱强敌第23号种子纳瓦罗或斯托索的纠缠，双方才能在16强交战。而沃兹妮雅琪与莎拉波娃前2圈对手不强，双方预料将顺利会师第3圈，胜方接下来的对手将是东道主澳洲悍将巴蒂或拉脱维亚前法网冠军奥斯塔篷科。

另外女单也将上演“亚洲对决”，日本2018年美网冠军大阪直美将于第3圈和第4圈分别对决台湾选手谢淑薇和中国选手王蔷，不过前者将先在次圈面临白俄罗斯前世界球后阿莎莲卡的考验，王蔷也得在第3圈打败拉脱维亚劲敌萨瓦斯托娃。