意大利杯‧斑马开启5连冠征程‧冬歇后首个小考 意甲联赛仍在冬休，意大利杯则将在周六点燃16强战火，“斑马军团”祖云杜斯率先在客场出击博洛尼亚，开启意大利杯5连冠征程。

（罗马11日综合电）意甲联赛仍在冬休，意大利杯则将在周六点燃16强战火，“斑马军团”祖云杜斯率先在客场出击博洛尼亚，开启意大利杯5连冠征程。

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连续4年完成意甲和意大利杯双冠王的祖云，今年当然继续以卫冕冠军为首要目标，在本赛季联赛，斑马军团成功保持近7年以来的强势，前19轮战罢以17胜2平积53分的不败战绩高居积分榜榜首拿下半程冠军，领先于第2名拿波利9分之多。

转战意大利杯首仗（上赛季意甲前8名直接晋级16强），祖云面对只排名意甲积分榜降级区的博洛尼亚，拿下胜利应不在话下。

祖云已提前恢复集训

本周一，祖云已结束短暂的冬休假期，斑马众将已重新归队训练，开始备战赛季后半段比赛，本场意大利杯将是他们休假后的第一个小考。

祖云的葡萄牙巨星“C罗”罗那多刚刚在迪拜被评为了环球足球奖最佳球员，为2019年开了一个好头，他也在享受冬歇假期时携女友乔治娜一起参加了颁奖典礼，春风得意，回到赛场应会延续目前排名意甲射脚榜第一的势头。

而祖云过往与博洛尼亚的交手纪录保持近14次对阵不败金身，也自2011年后不曾输给博洛尼亚，此役不会让不败纪录中断。

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米兰硬碰水手有底气

在同日的另两场比赛，“红黑军团”AC米兰在客场硬碰本赛季在联赛表现不俗的“水手”桑普多利亚，还好红黑军最近6次与水手的交锋当中赢足4次，心理占据上风。

“蓝鹰”拉兹奥在主场迎来丙级球队诺瓦拉的挑战，备受看好能拿下一场大胜。