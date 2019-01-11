亚洲场地脚车赛‧沙费道斯崛起‧阿兹祖麒麟赛丢牌 日本的脇本雄太夺得金牌，寻求蝉联金牌的日本选手河端朋之屈居第3得铜牌。

沙费道斯（左) 周四在亚洲场地脚车赛男子麒麟决赛中夺得银牌，与教练比斯利合照庆祝。（照片来源:沙费道斯个人Instagram)

（雅加达11日综合电）大马昨日在第39届亚洲场地脚车赛中靠逐渐崛起的沙费道斯夺得男子麒麟银牌，而名将阿兹祖只能屈居第5，但是他的世界排名将升上世界第1。

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日本的脇本雄太夺得金牌，寻求蝉联金牌的日本选手河端朋之屈居第3得铜牌。

沙费道斯摘银创个人最佳

这是23岁的沙费道斯在亚洲赛的最佳成绩，他在上届印度亚洲中夺得铜牌。

他表示，他很开心自己夺得银牌，因为日本队是男团冲刺赛冠军，所以自己击败两名日本选手才能收获银牌。

他说，他需要在亚洲赛交出好成绩，以便能够取得参加下月波兰世锦赛的资格。

阿兹祖仍升上世界排名第1

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阿兹祖虽然无法在其最喜爱的项目中夺得奖牌，但是他在麒麟赛的世界排名中将跃上世界第1的宝座。

而另两名大马选手莫哈末里旺和莫哈末法里兹在亚洲场地脚车青年赛中错失争取奖牌，两人分别只能获得第4名和第5名。

前三名分别是印度的伊索、哈萨克的谢贝柯夫和台湾的段承恩。

残障项目大马斩获3枚金牌

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大马在残障脚车赛获得3金，诺法萨在女子C3组个人追逐决赛中踩出金牌。

2017残障世锦赛铜牌得主莫哈末阿菲克与莫哈末凯鲁在男子B组双人协力车冲刺赛决赛中以5分19.674秒夺下次金。

大马另一名金牌来自诺阿兹丽雅与努鲁联手摘得，两人在女子B组双人协力车冲刺赛决赛中击败队友诺莎依达与诺莱蒂丽娜，夺得大马队第3金；诺阿兹丽雅与努鲁是大马在去年残障亚运会的3金得主。