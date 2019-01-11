破9年全国百米自由泳纪录‧沈威胜东奥争A级参赛资格

（吉隆坡11日讯）大马游泳王子沈威胜去年12月中在东南亚大学运动会打破丹尼尔保持了9年的男子100公尺自由泳全国纪录后，表示将集中在200公尺和400公尺自由泳，力争明年东京奥运会A级参赛资格。

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近4年刷3项全国纪录

这是沈威胜近4年内打破丹尼尔所保持的第3项全国纪录，他当时在男子100公尺自由泳决赛中游出50.03秒破大会纪录夺金，同时也打破丹尼尔在2009年寮国东运会所创下的50.16秒全国纪录。

威胜受访时表示，他在今年将会专注中长距离项目，尤其是在200公尺和400公尺自由泳。

他说，在近两年来，他一直很想打破丹尼尔保持的男子100公尺自由泳全国纪录，过去有数次差点打破，没想到能在去年年杪东南亚大学运动会中实现这目标。

自信中长距离仍可突破

他认为自己还能在200公尺和400公尺自由泳不断突破改善自己的个人最佳成绩。

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目前，威胜持有200公尺自由泳全国纪录（1分47.36秒）和400公尺自由泳全国纪录（3分49.48秒）。

威胜曾在上届里约奥运会首次亮相奥运会参加200公尺和400公尺自由泳。

盼泳总尽快聘请新教练

他表示，他将会全力争取在今年7月韩国世界游泳赛和12月菲律宾东运会中争取东京奥运的A级参赛资格。

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他说，他希望大马国家游泳队能够尽快聘请新的游泳教练，因为选手也需要时间做出调整以适应新教练的训练方式。