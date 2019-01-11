英超‧ 红军后防捉襟见肘‧渣叔设法阻3连败 ​ 不过，利物浦目前在争冠之路上遭遇一大危机，那就是防线的伤病问题越来越严重。

在利物浦伤兵满营的情况下，主帅克洛普究竟会如何做出调整，率领球队走出争冠危机？（图：法新社）

（伦敦11日综合电）在各战线经历2连败后，“红军”利物浦盼能在本轮联赛客场击败下游球队“海鸥”布赖顿以重返胜轨，不过他们如今却面临后防残缺不全的状况，会否因此再吞一败？

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红军近来各赛事2连败

在去年的12月杪，也就是上个月，利物浦的争冠劲敌“蓝月亮”曼市一度遭遇联赛2连败，这让保持连胜势头的红军进一步巩固榜首的位置，距离实现夺得队史首个英超冠军的目标更近一步。

但是，在一切看似美好的时候，利物浦的情况出现了变化，他们在上轮联赛的争冠关键战以1比2不敌曼市，如今仅领先蓝月亮4分。接下来，红军在大幅轮换的情况下，又在周中的英足总杯第3圈客场以1比2不敌“狼队”沃尔弗罕普敦。

藉弱朗布赖顿反弹

因此，遭遇各战线2连败的利物浦若想在赛季结束时顺利夺冠，就必须尽快摆脱颓势，而本轮对垒实力不强的布赖顿，就是重返胜轨的好机会。

不过，利物浦目前在争冠之路上遭遇一大危机，那就是防线的伤病问题越来越严重。

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之前，利物浦已损失戈麦斯和马蒂普两名后卫，前者因腿部骨折休养，预计得等到下个月才能复出，而马蒂普则在上个月对垒意甲拿波利的欧冠小组赛中不慎锁骨骨折。

在防线已经捉襟见肘的情况下，利物浦在周中对垒狼队时又折损一名后卫，洛夫伦不慎腿筋受伤，确定无法参加本轮联赛。

利物浦防线残缺不全的状况让在近3轮联赛保持不败（1胜2平）的布赖顿有机可乘，他们希望趁火打劫，以终结对垒红军的6连败。

红军交手纪录占尽上风

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利物浦自1991年1月起6次对垒布赖顿收获全胜，当中打入多达21球，其中4次交手以3球或以上取胜。此外，红军在过去8次对垒布赖顿未尝败绩，上一次输给海鸥已是1984年1月的事情。

因此，利物浦始终受看好能在本轮取胜，而该队主帅“渣叔”克洛普预计会让法比尼奥或维纳尔杜姆客串中卫。法比尼奥在周中对垒狼队时踢的是中卫，而维纳尔杜姆此前曾在渣叔变阵时担任三后卫之一。