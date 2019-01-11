英超‧蓝狮主场杀气腾腾‧喜鹊凶多吉少 切尔西近期表现还算不错，近3轮联赛取得2胜1和的不败战绩，头号球星阿扎尔在此期间还上演过一次梅开二度的好戏。

（伦敦11日综合电）纽卡索的状态比切尔西明显逊色不少，再加上最近3次作客史丹福桥未尝一胜，喜鹊此行凶多吉少。

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阿扎尔成最大杀器

切尔西近期表现还算不错，近3轮联赛取得2胜1和的不败战绩，头号球星阿扎尔在此期间还上演过一次梅开二度的好戏，已经斩获10个联赛进球的他无疑是萨里最为倚赖的攻城武器，因为两大中锋吉鲁与莫拉塔都“靠不住”。其中，吉鲁此前在对阵纽卡索的联赛中打进8球，不过最近5次交手他颗粒无收。

切尔西本赛季在主场11场比赛中得到22个积分(6胜4和1负), 唯一一场败仗是输给莱斯特。同时，他们在史丹福桥丢了8球，仅次于利物浦主场的3球。

切尔西今仗坐拥主场之利仍然值得追捧，尽管他们周中在联赛杯半决赛首回合作客0比1输给托登罕热刺。

反观纽卡索，继12月至今的7轮联赛仅仅取得一场胜利，其排名下降至第15，距离降级区仅仅2分。

西罕相中纽卡索中场大将

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纽卡索中场谢尔威本周前往巴塞罗那接受大腿伤势的治疗，虽然他还没被排除在比赛名单之外，但他应该很难赶上周六对阵切尔西的比赛。

谢尔威本赛季只为纽卡索出场12次，西罕老帅佩莱格里尼很欣赏他。纽卡索主帅贝尼特兹不会批准出售谢尔威，除非球队能给这位身价2000万英镑的中场带来一个合适的替代者，贝帅不允许那些会破坏纽卡索保级大业的交易。