狠“宰”游客·佛罗伦斯一杯雪糕要118令吉 意大利旅游热点佛罗伦斯的一间雪糕店“宰游客”！

意大利旅游热点佛罗伦斯的一间雪糕店“宰游客”！一名台湾旅客购买一杯雪糕竟被索价25欧元（118令吉），他的随行导游报警求助，最后雪榚店被罚款2000欧元（9440令吉）。

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报道指出，这名台湾游客在佛罗伦斯买雪糕被索价25欧元，他投诉价钱不合理，不过员工声称雪糕“卖得贵是因为好味”，这名游客无奈支付25欧元，他的意大利导游决定报警求助。警员发现，雪糕店把价格表隐藏在柜台后面，因此遭到罚款。

警官科维诺说：“隐藏价格是非常普遍的行为，对世界各地游客造成不好的印象，游客是最大受害者。”

这不是首次有游客在意大利旅游热点被“宰”。去年8月，62岁游客在威尼斯一间咖啡店点了2杯咖啡及2支水而被收费43欧元（203令吉）。

2017年1月，一群在意大利读大学的日本学生在威尼斯一间餐厅点了三块牛扒及一碟炸鱼，收费居然1145欧元（5404令吉），令他们大吃一惊。