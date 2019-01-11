英超‧冬窗不买人‧枪手原班底斗西罕 转会冬窗开启，伊梅利称英超豪门阿申纳没钱买人、只能租借，不过幸亏饱受伤病困扰的“枪手”终于迎来利好消息。

阿申纳没钱买人，伊梅利（左）只好当伤愈复出的球员是新援。（图：法新社）

（伦敦11日综合电）转会冬窗开启，伊梅利称英超豪门阿申纳没钱买人、只能租借，不过幸亏饱受伤病困扰的“枪手”终于迎来利好消息。

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阿申纳主帅伊梅利出席了联赛对西罕的赛前发布会，谈及冬窗引援，他说：“我们不会通过转会引进球员，只可能租借，球会正在运作当中，他们时刻都告诉我，引援情况可能会随时发生改变，但目前我不知道任何新消息。”

拉姆塞转会造就变化

拉姆塞即将转会祖云杜斯，传闻取而代之的可能是两名来自西甲的中场球员——巴塞罗那的D苏亚雷斯与塞维利亚的巴内加。

作客中游球队西罕，伊梅利称赞对方老帅佩莱格里尼是很出色的主帅，他说：“他经验丰富，且率曼市夺得过英超冠军。我知道他还需要时间将自己的理念融入到球队，我觉得他们正在进步，且有个人能力很出色的球员，像阿瑙托维奇和安德森。周六是新的挑战，我们确信会为赢球竭尽全力。”

伤情方面，本周奥兹尔、穆斯塔菲、蒙雷亚尔和贝莱林都参加了球队合练，美中不足的是姆希塔扬预计在2月才会复出，霍尔丁和维尔贝克依然在术后恢复。

纳斯里迫不及待倒戈枪手

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另外，近日加盟西罕的前法国中场纳斯里已经等不及要出战与前东家阿申纳的比赛，他非常想要证明从前的那个自己回来了！“当我签约时，我告诉老板我想要做的就一件事：让所有人都知道我还是从前那个自己。我想要证明给自己看，我想对镜子里的自己说：‘你回来了，一切都很顺利’。”

赛前形势，阿申纳排名第5，3分落后切尔西，西罕则排名第十。