网传白虎疑饿极吃土．动物园：进食后舔食物残渣 “瘦”白虎饿极吃土？近日网传武汉动物园内一只瘦削的白虎，疑因太饿而舔食泥土。动物园回应，白虎只是趴下后腿骨凸起而显瘦，而且早上已进食鸡只，事发时只是“意犹未尽”，舔食地上的食物残渣。

（图：网络照）

“瘦”白虎饿极吃土？

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近日网传武汉动物园内一只瘦削的白虎，疑因太饿而舔食泥土。动物园回应，白虎只是趴下后腿骨凸起而显瘦，而且早上已进食鸡只，事发时只是“意犹未尽”，舔食地上的食物残渣。

王先生自称当日下午4时在武汉动物园游玩期间，看见一头白虎走到室外，之后趴在没有青草的地上，舔地上的泥土并咀嚼。王先生表示，在他视线范围内，没有看到任何类似于食物或是饲料之类的东西。

武汉动物园饲养8只老虎，目前7岁的白虎是去年从宁波引进，体重约120公斤，符合健康体重范围。

动物园表示，园内每只老虎每日有9至10斤（约5公斤）食物；周一是“禁食日”，用以增进老虎食欲、保持野性及控制体重。动物园强调，平时未发现老虎吃土。