安倍晤梅伊·盼英避免无协议下脱欧 周四到访英国的日本首相安倍晋三表示，全球都希望英国能避免在无协议之下脱欧，又承诺全力支持梅伊商定的脱欧协议。

（英国·伦敦11日讯）周四到访英国的日本首相安倍晋三表示，全球都希望英国能避免在无协议之下脱欧，又承诺全力支持梅伊商定的脱欧协议。

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而梅伊也呼应安倍的发言，再次呼吁议员在15日国会表决时投下赞成票。她表示：“唯一能够避免无协议脱欧的方法，就是同意这份协议，协议就摆在桌上……欧盟已经表明，这就是唯一的协议。”

安倍在与梅伊会面后在联合记者会上表示，日本有强烈意愿，与英国进一步发展伙伴关系，并在英国作出更多投资，共享英国经济增长的成果。日本很多企业也透过英国通往欧洲市场，希望加强与英国的合作，认为日本以至国际社会均希望英国避免在无协议下脱欧。

梅伊则表示，英国脱欧，提供一个“史无前例”的机会，让英日增进关系。两国领袖皆表示，将促成双边贸易协议。被问到会否排除硬脱欧的可能性时，梅伊未有回应，重申避免硬脱欧的方法是支持现时的协议草案。

另外，多间驻英国的日本大型企业警告硬脱欧会带来严重后果，其中日产、丰田和本田车厂指，一旦出现硬脱欧，它们由其他欧洲国家进口的汽车部件，可能需要经过海关检查以及需要缴付关税，影响生产进度和成本。

同意扩大日英军演

另外，安倍和梅伊两人亦同意扩大两国在军事上的联合演习。

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据英国广播公司（BBC）报道，目前有110名保守党议员表态要在15日投下反对票，工党也是持反对立场，且工党党魁科尔尔宾还呼吁提前举行大选。