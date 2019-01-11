研究：ILSI组织影响政策·间接造成中儿童痴肥问题 中国儿童痴肥问题日益严重，美国哈佛大学中国问题学者公布的新研究指出，究其因由或是因为由各大零食业巨头如可口可乐等资助的国际组织“国际生命科学学会”（ILSI），与中国政府卫生官员关系密切，而左右了中国政府在饮食相关疾病方面的科学和控制肥胖人口比率的公共政策，让当局忽略了提醒减少摄入高热量食品和含糖饮料的重要性。

（华盛顿11日综合电）中国儿童痴肥问题日益严重，虽然当局多番鼓励多做运动，却未见成效。美国哈佛大学中国问题学者公布的新研究指出，究其因由或是因为由各大零食业巨头如可口可乐等资助的国际组织“国际生命科学学会”（ILSI），与中国政府卫生官员关系密切，而左右了中国政府在饮食相关疾病方面的科学和控制肥胖人口比率的公共政策，让当局忽略了提醒减少摄入高热量食品和含糖饮料的重要性，从而令儿童不会减少购买及进食零食饮料。惟该智库否认有关说法。

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“国际生命科学学会”中国办事处主任陈君石回应指，该组织向来同时强调锻炼与均衡饮食的重要性，其活动“是基于科学，且不受任何企业的影响”。

1978年创立的ILSI在全球有17个分会，大多设在新兴经济体，总部设在华盛顿，由可口可乐、百事可乐、麦当劳和雀巢等大型食品业者注资。哈佛大学人类学家、中国问题专家葛林赫格撰写上述研究，并分别刊登在《英国医学期刊》与《公共卫生政策期刊》。

研究指出，包括可口可乐和其他跨国食品公司，正通过ILSI组织，与中国官员建立联系，以避免当局推行食品监管和碳酸饮料征税运动，同时出资资助当局，举办多项“全国性健康活动”，让民众聚焦在运动锻炼之上，忽略高热量食品的危害。

根据上述研究，ILSI中国办事处的规模虽小但深具影响力，会组织专注推广身心活动的“肥胖大会”，找来的主讲者包括可口可乐赞助的研究学者，以及一位可口可乐高阶主管。中国目前针对全国学童推广“快乐10分钟”方案，强调每天做运动。