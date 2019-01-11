会议记录：全球环境不稳定．欧中行或推新长期再融资 欧洲中行12月会议记录显示，面对“脆弱且不稳定”的全球环境，中行决策者可能会在未来数月讨论向银行提供新一轮多年期贷款，这是一种行之有效的刺激工具。

（图：法新社）

（法兰克福11日讯）欧洲中行12月会议记录显示，面对“脆弱且不稳定”的全球环境，中行决策者可能会在未来数月讨论向银行提供新一轮多年期贷款，这是一种行之有效的刺激工具。

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向银行提供新一轮多年期贷款

欧元区持续了五年的经济扩张正在迅速放缓，因中国需求疲弱给欧元区最大出口国--德国的经济造成损害，而法国和意大利则因国内的政治困境而付出了代价。

这使欧洲中行撤走其大规模刺激政策的计划变得复杂化。该政策曾帮助欧元区在2016年从通缩的边缘复苏，但与当前物价温和但稳定上涨的局面不同步。

欧洲中行在12月12至13日的会议上结束了2.6兆欧元（约合3.00兆美元）的债券购买计划，但欧中行总裁德拉吉通过发出警告来传递他的政策讯息，他警告说：“风险与日俱增，比如中美两国间的贸易紧张关系，以及经济数据走弱等。”

会议记录显示，会上一些决策者原本希望德拉吉更加谨慎，至少有部份委员呼吁讨论向银行提供新一轮低成本贷款的问题--这是意大利、葡萄牙和西班牙等国银行的主要资金来源。

这证实了路透之前的报导，并可能巩固市场对未来几个月将推出某种形式的新的定向长期再融资操作（TLTRO）的预期。

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会议记录指出：“谈到未来政策时，有人建议重新审视定向长期再融资操作对货币政策立场的贡献。”

新的TLTRO还将帮助银行满足有一定规模的多年期资金的监管要求，即所谓的净稳定资金比率（NSFR）要求，并防止上一轮贷款接近2021年的到期日时出现“断崖”。

一些利率制定者呼吁在欧洲中行的政策信息中加入，欧元区经济增长风险“偏下行”的表述--这种表述过去曾用来暗示未来的政策将更为宽松。

预期升息时间推迟至2020年

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最后，欧洲中行选择了一种折衷的解决方案，其表述为风险平衡，但“向下行发展”。但会议记录暴露了决策者的谨慎态度。

会议记录表示：“会议强调形势依然脆弱且不稳定，风险可能很快重新凸显，或者可能出现新的不确定性。”

会议记录还显示，决策者对欧洲中行自2011年以来首次加息时间的看法，将与投资者的预期一致。12月会议召开前，市场消化的可能升息时间被推迟到2019年底，目前的预期是2020年的某个时候。

欧洲中行去年表示，利率将维持在目前的纪录低位至少到2019年夏季。

鸽派信息和联储局不谋而合

欧洲中行的立场与美国联储局周三在会议记录中传达的鸽派信息不谋而合。

联储局决策者称，对于全球经济增长放缓及金融市场波动率是否会削弱原本强劲的美国经济前景，等他们有更好的判断后，才会做出进一步升息决策。