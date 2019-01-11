联储局放鸽．人民币狂冲破6.76 受美元趋软及中美贸易谈判进展乐观等因素影响，人民币兑美元汇价这两天强势上涨，今日中间价再大幅上调0.37%至6.7909，在岸人民币已经接连收复多个支撑价位，创近半年新高。

（图：法新社）

（中国．北京11日讯）受美元趋软及中美贸易谈判进展乐观等因素影响，人民币兑美元汇价这两天强势上涨，今日中间价再大幅上调0.37%至6.7909，在岸人民币已经接连收复多个支撑价位，创近半年新高。

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创近半年新高

人民币在联储局再唱“鸽”下，早盘涨势如虹，早盘已升逾1.5%。继上日升穿6.80关口之后，在岸和离岸人民币均升破6.76，触及2018年7月26日以来新高。

从技术分析看，人民币下一个阻力位在6.6968，是去年高低点之间的下一个斐波那契折返位。

招商银行首席外汇分析师李刘阳指出，美元变动仍将是今后人民币汇率变动的主线，如果美元继续维持跌势，人民币可能仍有900个点左右的升值空间。此外，贸易战的悲观预期在2018年对于汇率的冲击大约是1000个点左右，因此中美若能2月达成逐步取消加征关税的协议，预计也能为人民币带来最高1000个点左右的升值。

在岸人民币兑美元在午休时上涨0.52%，报6.754元，离岸人民币兑美元上涨0.57%，报6.7547元。

由于市场对美国联储局进一步升息的预期降温，影响美元指数走弱，使得人民币兑美元在岸价及离岸价从9日夜盘就开始显著飙升，9日在岸价夜盘收在6.8175元，等于较同日下午官方收盘价的6.8330上涨155个基点。10日早盘中间价更是大举上调0.54%，报在6.8160元，对于在岸市场更是一大激励。

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交易员称，在岸市场一开盘就涨势凌厉，不多久就升破6.8元整数关卡，下午4点半报收在6.7825元，创下2018年7月25日以来新高，单日涨幅高达0.74%。离岸价也呈现相同走势，10日最高飙升至6.7805元。值得注意的是，10日下午5点夜盘时刻，在岸价最高一度飙升至6.7705元。

交易员认为，美元指数延续弱势和中美经贸磋商获得进展的利多消息下，冲淡了人民币贬值预期。且从风险逆转等指标看，短期人民币贬值压力基本消退，短期甚至有些升值预期，市场做多意愿也逐渐升温，如果美元指数持续趋弱，人民币短期仍有一定升值空间。

尽管人民币现在“破7”的压力较2018年年底明显降低，不过市场亦普遍认为人民币汇价这波强势上涨不会持续太久。人行4日宣布全面降准后，市场预期今年人行会再降准2至3次，利率亦会大幅下调，在货币政策趋宽的情况下，人民币的强势恐怕是昙花一现。