奥斯卡没主持人·复仇者联盟传合体救收视率 《第91届奥斯卡颁奖典礼》面临没有主持人的窘境，传出可能会由众星串场，现在更有外媒报道，《复仇者联盟》的演员有机会在奥斯卡一起登台，似乎想借此刺激低靡已久的收视率。

《复仇者联盟》演员有望在奥斯卡合体。

（美国11日讯）《第91届奥斯卡颁奖典礼》面临没有主持人的窘境，传出可能会由众星串场，现在更有外媒报道，《复仇者联盟》的演员有机会在奥斯卡一起登台，似乎想借此刺激低靡已久的收视率。美国影艺学院拒绝证实此消息是否属实，据《THR》报道，主办单位仍在思考细节，如何让这些人气巨星加入颁奖典礼，甚至有受邀人士被要求不要出席刚落幕的金球奖，以在奥斯卡亮相时可以创造更大的话题。

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其实《复仇者联盟》演员一起登上奥斯卡已经有先例，2012年因为电影成功，隔年小罗拔道尼（Robert Downey Jr.）、基斯伊文斯（Chris Evans）、马克鲁法洛（MarkRuffalo）、杰洛米雷纳（Jeremy Renner）、森姆积森（Samuel L.Jackson）便一同上台。