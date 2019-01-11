联储局主席再强调．升息有耐性有弹性 联储局主席鲍威尔2019年开春以来，逢公开演说便不忘唱个“鸽”，周四的发言再次重申对加息有耐性。

（美国．纽约11日讯）联储局主席鲍威尔2019年开春以来，逢公开演说便不忘唱个“鸽”，周四的发言再次重申对加息有耐性。

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鲍威尔10日出席华盛顿经济俱乐部发表演说时表示，虽然美国劳工市场强劲，工资上升，已公布的数据也反映经济动力持续，但金融市场状况传达经济下行的风险，而且通膨保持低水准并受到控制，令联储局在利率政策上处于一个既可有耐性（patient）、也可有弹性（flexible）的位置。

这是鲍威尔不到一周内第二次露面讲话，除了宣称“耐心”外，没有透露更多的讯息，金融市场反应有些“乏了”，显示其可能找到在不让投资人感到意外的情况下描述央行政策的方式。他最近发表的讲话，有几次曾导致市场大幅波动。

由于没有出现过度通膨或金融市场风险过大的迹象，鲍威尔表示，联储局将在未来几个月内“观望”，看这两种情况中哪一种将成为2019年的主题。

“特别是在通膨处于低位并得到控制的情况下，我们能够保持耐心，耐心、认真地观察...判断这两种情况中哪一种将成为2019年的主题。”

留意中国经济表现

他也提到，联储局正留意中国经济表现，中国经济已放缓，情况令人关注，但可能出现的基本情景是中国经济又一年录得稳定增长。

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分析师们初步认为，与开春第一周的发言相比，鲍威尔最新的谈话在“有耐性”之余，加上“有弹性”这个词，令人相信联储局短期内将按兵不动，以便观望经济数据及金融市场变化。

标准普尔500指数周四收盘小涨约0.4%，美国公债回酬大致持稳。相比之下，鲍威尔11月底后的三次讲话，使美股平均上涨或下跌2.4%。他在1月4日的发言引发的市场反应，是2018年2月上任以来17次公开讲话中最大的一次，当天标普500指数大涨3.43%，10年期美国公债回酬率急弹11个基点。