巫潮州公会庆80周年． 明起办系列活动 （诗巫11日讯）诗巫潮州公会配合庆祝创会80周年纪念举办系列活动，届时将迎来一百多名全马潮属公会的外宾参与。

配合庆祝创会80周年纪念庆典，诗巫潮州公会将举办系列活动。

（诗巫11日讯）诗巫潮州公会配合庆祝创会80周年纪念举办系列活动，届时将迎来一百多名全马潮属公会的外宾参与。 诗巫潮州公会将于1月13日（星期日）早上7时，在会所前方举办创会80周年庆典筹备会《全家福》团体照。当晚7时在三楼举办“认识我们的公会”历史讲座，主讲人为蔡振基，主宾为主席舒玉麒，开放社会大众参与。历史讲座主要是让更多人了解公会存在的意义，也让年轻人走入公会，为公会及乡亲服务。 18日推展历史文物展 由诗巫潮州公会与砂华族文化协会联合主办的该会‘历史与文物“展，将于1月18日（星期五）下午4时，在晶木酒店大厅举办推展礼，将邀请砂拉越华族文化协会会长刘伯举担任主宾。该展览将于1月18日及19日全日开放给乡亲及社会人士参观。 该会将于1月19日（星期六）早上8时举办“忙里偷闲”半日游，观光路线包括诗巫老街走透透/小贩中心/大伯公庙/诗巫历史文物馆等，邀请马潮联常委会成员及外坡来宾出游，众人将在晶木酒店大厅集合。 19日会庆晚宴 “促膝倾谈，呾家内事”交流会将于1月19日下午1时30分在晶木酒店举行，届时与马潮联常委会将与诗巫潮州公会进行交流。当天傍晚6时30分，诗巫潮州公会在晶木酒店5楼举办该会创立80周年纪念庆典晚宴，主宾为砂第二财长拿督斯里黄顺舸，上宾为马潮联合总会长拿督斯里黄赐兴。 在创立80周年纪念庆典晚宴上，来自古晋的潮侨俱乐部将呈献古典潮曲，以及柔佛镇安古庙将派出锣鼓队，配合本地音乐组呈献潮乐，进行文与武的表演。该会也派出鲤鱼队配合镇安古庙的大头娃娃在晚宴上迎接贵宾，非常热闹。