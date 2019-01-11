日本劳动统计出包．将补发逾19亿给付 日本厚生劳动省为掌握劳工薪资与工时，每月都会公布劳动统计调查，但因调查方式不当，以致多年来短少给付近2000万劳工逾500亿日圆（约18.97亿令吉），厚生劳动省今天致歉，承诺尽速补发。

（东京11日讯））日本厚生劳动省为掌握劳工薪资与工时，每月都会公布劳动统计调查，但因调查方式不当，以致多年来短少给付近2000万劳工逾500亿日圆（约18.97亿令吉），厚生劳动省今天致歉，承诺尽速补发。

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厚生劳动省表示，根据这项统计所估算的雇用保险（包含失业给付、育婴给付等）和劳灾保险，短少给付逾500亿日圆，而受影响的劳工人数约为1973万人。

厚生劳动大臣根本匠在今天举行的记者会上，公开为造成大家困扰致歉。这项统计本来应该要调查员工数500人以上的所有公司行号，但在东京都却采用抽样调查，遗漏了近千家公司行号。日本总务省在2018年12月发现这个问题。

厚生劳动省推估短少给付的项目包括，雇用保险的失业给付部份，是总数约1900万人的280亿日圆；劳灾保险的年金给付、停工补偿，合计约72万人的241亿5000万日圆；船员保险为总数约一万人的16亿日圆；日本政府为防止劳工失业给予业者的补助金，则是总数约30万家公司行号的30亿日圆。

上述短少给付金额合计约567.5亿日圆。

日本内阁官房长官菅义伟表示，对发生损害统计公信力的事态感到非常遗憾，在采取万全措施因应，不产生对民众不利情况的同时，也将查明原因，全力避免类似情况再度发生。

另外，针对国内生产总值（GDP）在内的重要统计是否也有类似问题，菅义伟表达将进行体检的看法。

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菅义伟说，雇用保险等给付有必要溯及既往予以补发，因此，目前正协调在平成31年度（2019年度）预算案中编列必要预算。

就业数据错15年

厚生劳动省知情未改

日本厚生劳动省传出在明知抽样不符标准且数据有误下，仍照常发布每月的劳动就业数据。这种情况恐怕已经长达15年。

厚生劳动大臣根本匠已下令彻底调查，但他坦承去年12月20日即接获有关这个问题的报告，意味着厚生劳动省明知抽样有问题，仍照常公布数据。

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根据日本放送协会（NHK），这个问题可以追溯到2004年。

一名要求匿名的厚生劳动省官员告诉法新社，这个问题可能导致失业救济金给付，以及工商保险给付短少。