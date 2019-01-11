总检长:恢复人民信心‧“不容干预司法” 他于今日在2019年司法年大会开幕仪式上指出，在国阵执政时，腐败就像癌症一样，腐蚀了司法行政机构。这是他上任以来，第一次在司法大会上致词。

总检察长汤米汤姆斯。

（布城11日讯）总检察长汤米汤姆斯说，新政府不会容忍任何干涉或妨碍司法行政和双重标准的行为，以恢复人民对司法体制的信心。

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他于今日在2019年司法年大会开幕仪式上指出，在国阵执政时，腐败就像癌症一样，腐蚀了司法行政机构。这是他上任以来，第一次在司法大会上致词。

汤姆斯说，执法单位持有的双重标准，破坏了公众对法律制度的信心。

他说，自1988年司法危机以来的至少30年，涉及法官、律师、检察机关和诉讼当事人的许多丑闻，至今仍令人印象深刻。

他指出，毫无疑问，导致前首相纳吉的政府在大选中败退的一个关键因素，是民众皆有“纳吉和与他关系密切的人在一马公司（1MDB）弊案中凌驾于法律”的印象。

利用法律力量对付违法

他表示：“考量到人民通过大选所表达的期望，我们会运用全部的法律力量来对付违法行为。

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“如果大马的司法机构要重新获得它在最高法院院长莫哈末苏菲安哈、拉惹阿兹兰沙和尤索夫阿都卡迪法官时期所享有的光彩，那么正义之声绝不能被污染。”

他说，司法年会为司法管理机构的所有人提供了一个机会提出问题和反省，他们如何能够在2019年和未来数年为促进司法公正做出贡献。

“人民在去年5月通过选票表达了他们的期望，民主拯救了我们，在写下大马历史新章时，学者们会把2018年5月9日第14届大选的成绩视为一个里程碑的事件，这是国家民主真正运作的转折点。”

汤姆斯说，选民期望希望联盟执政，从而结束了61年一党独大的统治。

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“当2018年伊始，大马似乎更有可能因贪污和盗贼统治的而继续受到拖累，并成为‘东南亚的津巴布韦”，民主救了我们，选民是我们伟大的英雄，新马来西亚诞生了。”

他呼吁司法管理机构的所有人员，从司法人员到总检察长开启促进大马司法公正的新旅程，这也是他们最重要的责任。

“我们必须公开向国家承诺，要秉持奉献精神和摆脱过去为法律制度带来耻辱的行为，并开始促进正义和拒绝不公正的新旅程。”