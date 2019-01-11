罗斯玛控行贿案．控方主要文件已交辩方 前首相夫人拿汀斯里罗斯玛被控在砂州乡区学校太阳能项目中索贿和行贿一案，控方已提交所有主要文件给辩方。

（吉隆坡11日讯）前首相夫人拿汀斯里罗斯玛被控在砂州乡区学校太阳能项目中索贿和行贿一案，控方已提交所有主要文件给辩方。

广告

主控官拿督杜苏基副检察司在此案今天过堂时，如是告知地庭法官阿兹曼阿末。

他说，此案移交高庭的申请情况还未知晓，因此要求新的过堂日期。

“今天原定是要在刑事程序法典第51A条文下提交文件，以及获知本案移交高庭审理的申请情况。已经提出（移交）申请，但还未有决定，因为辩方对申请挑出一些课题，希望法庭定下新的过堂日期。”

罗斯玛律师拿督阿克峇丁证实，辩方已在周三接获所有文件，且正在研究当中。地庭择定本案于2月15日重新过堂。

杜苏基在庭外受询时说，控方所提交的主要文件是与太阳能项目有关的招标书和信件。阿克峇丁则说，辩方已接获由控方所提交的厚达300页的文件。

罗斯玛的另一名律师是拿督佳吉星，其丈夫拿督斯里纳吉和儿子阿斯曼（季平）也陪同出庭。