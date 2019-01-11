周锦荣：“大众医生”计划推介·下乡为原住民免费医疗 马来西亚私人执业医生协会联合会（FPMPAM）主席周锦荣医生指出，由该会联合卫生部联办的“大众医生”（DRs forALL）计划，主要是通过一个义务性的医疗团体，到全国各地包括东马的偏僻地区为原住民提供免费医疗服务，今年计划展开11次的下乡服务。

周锦荣：大马私人执业医生协会联合会展开的“大众医生”免费医疗计划都是自费，往后会向政府申请一些拨款。（图：星洲日报）

（吉隆坡11日讯）马来西亚私人执业医生协会联合会（FPMPAM）主席周锦荣医生指出，由该会联合卫生部联办的“大众医生”（DRs forALL）计划，主要是通过一个义务性的医疗团体，到全国各地包括东马的偏僻地区为原住民提供免费医疗服务，今年计划展开11次的下乡服务。

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今年展开11次下乡服务

他今日出席上述计划的推介仪式后对媒体透露，所有参与的医生和医护人员都是志愿和义务性的，其他随行的人员包括牙医、药剂师、医药系学生等等，每次出动“流动诊所”在原住民居住的深山或穷乡僻壤驻扎3天。

“这项提供原住民免费医疗的服务，费用和工作人员的膳食完全是由本组织自行承担，我们主要获得一些赞助商、企业公司，甚至有的医生本身自掏腰包。”

他披露，每次一组出外提供医疗服务的开销，大约是5000至1万令吉，每年开销预算约250万令吉。

“我们每个月挑战一些偏远的原住民村，医疗队就会分批在不同的甘榜或村落驻扎，一来一回至少要花上5天。”

他披露，医疗队伍不只提供病人全免的看诊服务，就连药物也全免；甚至有必要时也可能带专科医生或儿科医生随行。

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安排载病人赴院治疗

他指出，若遇上急症状况需要紧急送院治疗，该会也会安排直升机或其他交通工具载病人出来。

“此外，我们也会在森林中给予志愿工作人员或原住民训练有关基本的急求常识，以便在发生需要急救的状况，能够自行处理。”

他也透露，每一组医疗队伍（流动诊所）将至少包括会有6至10名医生随行，每次入深山至少为300至500名病人看诊，平均每个月展开一次。

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较早时，卫生部副部长李文材在记者会上说，政府欢迎更多私人界或组织跟卫生部合作展开类似的活动。

他披露，全马目前共有约18万名原住民。