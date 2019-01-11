副卫长：餐馆业者投诉影响生意·禁烟措施仍处适应期 卫生部副部长李文材指出，该部了解一些餐馆业者投诉政府的禁烟措施令他们的生意受影响，不过卫生部相信目前新措施还处于适应期，再过一两周一切就会恢复正常。

李文材（右）与部份参与免费医疗志愿者和医学系学生交流。（图：星洲日报）

（吉隆坡11日讯）卫生部副部长李文材指出，该部了解一些餐馆业者投诉政府的禁烟措施令他们的生意受影响，不过卫生部相信目前新措施还处于适应期，再过一两周一切就会恢复正常。

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“卫生部知道有的餐馆业者确实有不满及面对生意下跌问题，他们给的理由是上餐馆吃饭、喝茶和吸烟都是大马文化的一部份，尤其在嘛嘛档。不过，政府希望通过推行新政策来改变不良文化，同时也希望烟民能够改掉这种陋习。”

李文材今日为马来西亚私人执业医生协会联合会（FPMPAM）与卫生部联办的一项主要给原住民提供医疗服务的“大众医生”计划推介后在新闻发布会上说，政府落实餐馆全面禁烟，目的不只是减少烟民吸烟的数量，同时也保护那些没有吸烟习惯的人。

“政府希望看到人们到馆子或嘛嘛档去吃饭和喝茶就好，不要吸烟。”

截至6日已发1万警告通知

此外，李文材也向媒体更新卫生部从本月1日起展开的劝导行动，诚如部长拿督斯里祖基菲里日前说，截至本月6日为止，卫生部已发出约1万张警告通知，当中85%中警告信者多为餐馆业者，因为没有展示禁止吸烟的告示贴。

他说，人民若要更清楚知道禁烟区范围，可浏览卫生部的官方网页，总共有23个，当中包括政府部门办公室、公共厕所、公共交通中心、国立与私之大专的校园、健身中心等等。

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他指出，娱乐中心的禁烟范围则不包括迪斯哥、酒吧、夜总会和赌场。