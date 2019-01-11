【暖势力】巫印员工华语棒‧懂多语易沟通‧合发吉星引以为荣 掌握多种语言是种优势，更有助于加深各族间了解，尤其在客户服务线上，当客户听见熟悉的母语或语言，总会让人倍感亲切。

符思仁（右二）与员工开心交谈。左起为希米恩、罗拉丽莎及杰胜；右一为范家豪。（图：星洲日报）

（八打灵再也11日讯）掌握多种语言是种优势，更有助于加深各族间了解，尤其在客户服务线上，当客户听见熟悉的母语或语言，总会让人倍感亲切。

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马赛地授权经销商——合发吉星有限公司（Cycle&CarriageBintang有限公司）以华裔客户为多数，这里有多名巫裔以印裔职员能说得一口流利华语，为客户提供最佳服务，当中有的是华小生，或是来自华巫及华印混血家庭。

符思仁：员工可以学得更多

符思仁： 不强制员工掌握第二或第三语言，但会鼓励员工不分文化差异，互相学习。

合发吉星首席执行员符思仁说，该公司有许多员工可以说超过一种语言，也有印裔员工会说福建话，并以他们为荣。

符思仁在接受星洲日报访问时说，这促成该公司多元语言的工作环境及文化，并指在如今的地球村，“多元化”比以往任何时候都来得重要。

“当工作场所存在多元性，员工可从彼此身上学到更多，可以带来很多优势和想法。这也促进了解及相互尊重。我相信这是所有企业成功的关键。”

他说，员工通过与来自不同背景及行业的客户交流，可以更好地理解及重视不同的观点，也有利于他们更贴近客户，为客户提供更好的服务。

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不过，他说，该公司不会强制任何员工掌握第二或第三语言，但它是种优势，因此他鼓励员工不分文化差异，互相学习。

“我们不鼓励任何形式的种族隔离，大家可以自由表达，因此大家可以说多种语言，更认为这比其他人更具实力。”

当被问到一名可说多种语言的员工是否就是最佳员工时，他举例，一个员工可以说20种语言，不代表是最佳员工。

他说，在他的团队中，最佳员工是能提供最佳客户体验，即从客户踏入车厂购买轿车、后续维修及售后服务的服务流程。

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罗拉丽莎，32岁，前台客户服务助理

“说华语成求职优势”

当客户听到她说华语，就会让他们倍感亲切，说起曾接待来自台湾的客户，当时原本负责的同事外出午餐，于是由她来协助客户取车。

能说得一口流利的华语，在求职时成为了她的优势，让她在众多面试者中脱颖而出。

家中有4个兄弟姐妹的她，是唯一被送到华小就读的孩子，她坦言，当时不了解为何不谙华语的华裔母亲会作这样安排，但她相信这是为了日后就业的助力。

她与小学同学仍保持联络，聚会时都以华语沟通。

“透过这样的文化交流，我可以了解到华人的习俗、宗教、不能吃的食物。例如比较虔诚的佛教徒不吃牛肉。”

她认为，在生活上，会说及会听华语也为她带来许多便利，除了可以避免被欺骗，也可以助人。

“有几次在外排队买东西，排在我前面的人听不懂国语和英语，于是我主动给予协助，替对方解释并转达给柜台收银员。”

希米恩，28岁，企业销售经理

掌握多语有效交流

语言可以打破种族隔阂，因朋友和同学为华人占多数，虽不会读华文字，但他透过多听和多讲而学会说华语，更还通过观香港剧而学会广东话。

他也说，透过观察他人与家人的互动，可以看到他们的文化与信仰，在某种程度上，可以了解到各种族及文化。

因掌握多种语言包括国语与英语，让他容易与顾客沟通，顾客都非常惊讶，也让彼此的交流更直接有效。

“特别是当不是我的直属客户，有时我会中途插话，客户可能遇上严重的问题，当我说华语或广东话时，客户的态度会变得比较友好。”

范家豪，33岁，客户关系经理

“助服务不谙国语顾客”

他来自华巫混血家庭，母亲是马来人。其父亲及亲戚为了让他快速掌握华语，从小都不会跟他说国语，只用华语对话。

他说，就读华小期间也让他学习许多，他的朋友大部份都是华裔，也透过朋友认识来自香港及中国的朋友，笑说中国的普通话和马来西亚华语非常不同。

任职客服人员的他，平日的工作是与客户联络，必要时也会协助同事服务不谙国语的顾客。

他说，皮肤黝黑的他容易让人误以为是马来人，有几次在外买东西，若遇到华人老板，用华语跟老板讨价还价时，令对方很惊讶。

杰胜，23岁，客户服务顾问

与华人讲华语较易获信任

说著客户熟悉的语言，对他而言是一种破冰的方式，也比较容易赢得客户的信任。

“客户多数是华人，我的工作是陪同客户检查轿车，看看是否要维修或推荐所需更换的零件。当客户看到我会讲华语都很惊讶，也比较相信我。”

他说，在这样的环境下工作感觉很好，与客户不会有语言障碍，避免了许多不必要的误会。

他表示，他是在就读华小六年时真正开始学华语，来自华印家庭的他，有时跟父母、姐姐及哥哥看港剧，通过看字幕一步步学习。

他说，通过看剧学华语渐渐让他开始产生兴趣，也开始认真学华语，也让他轻易与华人交朋友。