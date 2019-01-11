反废死联盟：杀童事件残忍·“刘伟强废死论让罪案增” 反废死联盟严厉谴责凶徒暴行，并且要求负责法律事务的首相署部长拿督刘伟强为小童努鲁哈宁（4岁）与小童莫哈末哈菲（1岁）讨回公道。

反废死联盟要求刘伟强为小童努鲁哈宁（4岁）与小童莫哈末哈菲（1岁）讨回公道。（图：星洲日报）

（吉隆坡11日讯）反废死联盟严厉谴责凶徒暴行，并且要求负责法律事务的首相署部长拿督刘伟强为小童努鲁哈宁（4岁）与小童莫哈末哈菲（1岁）讨回公道。

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反废死联盟在文告中指出，自从刘伟强部长发表“内阁在废死议决上绝不U转“的言论后，国内“突然”

接二连三发生恐怖凶杀案，尤其是吉打铅县恐怖杀童事件，更牵动了社会与民众对于政府仓促废除死刑的神经。

文告说，这些杀人犯是否会因为杀人不必偿命，犯罪惩罚降低，触发了凶徒干案的动机和安全感。小灯泡事件，台北捷运杀人事件，日本随机杀人事件，美国校园杀人事件等等还历历在目，废死却在马来西亚上演。

文告指出，虽然国内外许多人权组织和国际特赦组织都大表欢迎政府废除死刑的决定，然而时至今日，举凡所有的人权论坛，集会等都仅停留在学术讨论，并没有针对马来西亚政府废死政策提出有效且具体的司法改革及应对方案以协助马来西亚迎接没有死刑的马来西亚。

“集会者虽以人权斗士自居，高喊捍卫人权口号，企图以‘犯人生命也可贵’来极端化他们口中的人权，转移社会对于受害者家属与受害人人权的注意力。”

文告说，此外，政府也未曾通过任何的管道向人民宣导废除死刑的政策与相关细节，例如宣导废除死刑后所马来西亚人民的司法公正，社会安全，执法压力等成本，也没有提出替代刑罚，检控程序等改革具体方向，这体现了政府内部根本没有周全的计划推动废死后的司法与执法改革，让人民非常怀疑政府仓促废死真正的目的。

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综合上述的原因，反废死联盟将继续以联署请愿方式向政府传达人民反对废除死刑的意愿，尤其是刘伟强及内阁部长，并且在以下地点收集展开签名运动：

日期：13/1/2019（日）

时间：早上8时

地点：关丹巴刹Kampung Jawa巴刹大沟（彭亨州）

日期：16/1/2019（三）

时间：晚上8时至11时

地点：蕉赖康乐花园夜市（吉隆坡直辖区）

日期：20/1/2019（日）

时间：早上7时

地点：适耕庄巴刹（雪兰莪州）

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反废死联盟需要成功收集10万个联署签名，在3月国会复回前提交刘伟强，并吁请刘伟强与内阁收回成命。

有意加入反废死行列的朋友可以到脸书搜索“反废死联盟“或者”AgainstAbolition of Death Penalty”并且留下联系方式。

请点击下方连接签署网络请愿书，反对政府废除死刑。

https://bit.ly/2RiPenX