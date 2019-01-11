慕尤丁：去年10月呈交总检察署·“赵明福案已完成重查报告” 内政部长丹斯里慕尤丁否认没有指示警方重查赵明福案。

（吉隆坡11日讯）内政部长丹斯里慕尤丁否认没有指示警方重查赵明福案。

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慕尤丁今日针对行动党武吉牛汝莪区国会议员蓝卡巴星，指责他没有指示警方重查赵明福案件，发表文告做出澄清。

他说，内政部在2018年6月27日召开的内阁部门会议上，已告知内阁要重查赵明福案的决定，并指示全国总警长针对内阁的决定尽快采取行动。

去年6月发指示后警展开重查

“随着我发出指示和总检察署于2018年7月17日发出公函，大马皇家警察部队已成立一支由拿督马诺哈兰副总监为首的特别工作队以重查此案。工作队已完成调查报告，并于2018年10月18日呈交给总检察署以作进一步指示。”

“媒体于2018年10月25日报道有关我说警方正等待总检察署的指示，这里是指总检察署针对特工队呈交的调查报告的进一步指示。”

“总检察署已在2018年12月17日发出特定指示，调查仍在进行中。”

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称蓝卡巴星声明无知

“蓝卡巴星发表的声明指我没有指示全国总警长重查赵明福命案是无知和不确实的。身为一名政府的国会议员，他理应在发表任何声明时更加谨慎，尤其涉及政府行政人员。”

“我对这项声明感到遗憾。”

蓝卡巴星昨日发表文告表示，总检察署指示警方重查赵明福案，他对内政部没有指示全国总警长这么做深感遗憾。

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“慕尤丁说过，只有在总检察署指示下，赵明福案才可重查。令人惊讶的是，慕尤丁于去年10月25日说这番话，但总检察署早在7月17日已指示总警长重新开档调查。”

针对内政部长丹慕尤丁否认“内政部没指示警方重查赵明福案”的言论，蓝卡巴星今午受询时说，他将在阅读慕尤丁的完整言论后，才做出回应。