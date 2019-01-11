校长：创办初衷仍符局势·玛拉工大不开放 玛拉工艺大学校长拿督哈山沙益今日强调，玛拉工艺大学暂时不会改变政策，也不会开放给非土著就读。

（沙亚南11日讯）玛拉工艺大学校长拿督哈山沙益今日强调，玛拉工艺大学暂时不会改变政策，也不会开放给非土著就读。

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他认为，玛拉工艺大学创办的初衷和目标仍符合国内的局势，而事实也证明玛拉工艺大学缩小了土著和非土著之间的差距。

“玛拉工艺大学对马来西亚的种族社会地位和团结产生了巨大影响，并成功促进了公平化，以团结国家，因此没有必要（向非土著）开放，因为仍有许多乡村学生和穷人需要玛拉工艺大学。”

哈山沙益是在玛拉工艺大学与国防卫队基金局（LTAT）签署备合作兴建宿舍的备忘录仪式上，如是指出。

玛拉工艺学院第一任主席丹斯里阿萨阿育日前建议，玛拉工艺大学是时候开放研究生学额，给非土著学生就读。

斥资800万建3层楼宿舍

玛拉工艺大学与国防卫队基金局（L T A T）将斥资800万令吉，在雪州本查阿南（Puncak Alam）建设一座3层楼的宿舍，以出租给当地的学生、家长和民众。

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哈山沙益今日在签署备忘录仪式上指出，出租的收益将用于提供奖学金给军人或退伍军人的孩子，以及玛拉工艺大学的学生。