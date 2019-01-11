指首相等包庇谋杀阿迪凶手·洛曼被扣一晚获释 昨晚在煽动法令条文下被警方扣留一晚的巫统最高理事兼监督新大马政府组织主席拿督洛曼，已在今早获释。

（吉隆坡11日讯）昨晚在煽动法令条文下被警方扣留一晚的巫统最高理事兼监督新大马政府组织主席拿督洛曼，已在今早获释。

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他是于今早10时30分获警方口头保外。

他是因指控首相敦马哈迪、内政部长丹斯里慕尤丁和总检察长汤米汤姆斯包庇谋杀殉职消拯员莫哈末阿迪的凶手而被扣。

洛曼于本月4日晚上到金马警局报警指有人包庇谋杀阿迪的凶手，并于昨天下午2时被传召到武吉阿曼警察总部录供时，遭警方援引煽动法令第4（1）条文扣查。

消息指出，洛曼昨晚在金马警区总部扣留所度过一晚，不过此案件由武吉阿曼刑事调查部警察负责调查。

洛曼今早在警局外向英文《星报》指出，警方表现专业并且善待他，他感激今天能够被释放，让他可以参加明天的金马仑国席补选提名日。

他也说，无论被关起来多少次，他们的斗争都不会止息。

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在雪州USJ区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件中殉职的消拯员莫哈末阿迪于上个月17日伤重不治后，警方已将此案转列为谋杀案调查。