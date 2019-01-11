“《星洲》让我华文都考A”·倪可敏吁学生培养阅报习惯 国会下议院副议长倪可敏表示，他从小到大都是《星洲日报》的忠实读者，读到废寝忘食，换来从小学到中学的政府考试的华文科都拿A的佳绩，还有伴随一生的超强语文能力。

倪可敏（左二）选择《大霹雳》社区报“虎姿撩人”新闻准备与学生们分享。左一为朱秀华校长；站者右一起为张哲敏、冯溍敏及黄绍铭。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保11日讯）国会下议院副议长倪可敏表示，他从小到大都是《星洲日报》的忠实读者，读到废寝忘食，换来从小学到中学的政府考试的华文科都拿A的佳绩，还有伴随一生的超强语文能力。

广告

他昨日到安顺三民二校与全场567名学生互动交流时，呼吁学生们在2019年第一件要做的事，就是培养阅报的好习惯，而《星洲日报》就如一本迷你百科全书，内容包罗万象应有尽有，而且最重要是《星洲日报》报道的新闻内容都是正确的。他的呼吁获得师生举手附和。

看《星洲》辨真假新闻

他说：“假的真不了，真的假不了，要分辨真假新闻，就要看《星洲日报》！”

也是安顺国会议员的倪可敏是为星洲日报霹雳区2019年度YB陪你拥“报”今天活动主持推介礼时，分享自己与《星洲日报》结下的情缘，并情义相随赞助这场以推动阅报风气为宗旨的活动，把《星洲日报》这份有益读物大力推荐给孩子们。

倪可敏也带领全场学生导读一则《大霹雳》社区报的“虎姿撩人”新闻，全场朗朗的读报声清晰响亮，他也延伸讲解有关老虎的生态、精神象征等，还有本报摄影记者拍照时面对的挑战等，让孩子们对这则新闻兴趣大增。

他鼓励孩子们阅报时先从自己感兴趣的新闻开始，如女生多喜欢看娱乐版，而男生是体育版，以持续阅报至养成习惯，日后将阅报扩大至其他版如全国版、地方版和副刊等。

广告

一家都爱看《星洲》

倪可敏表示，他的父亲和他们兄妹3人都爱看《星洲日报》，他和兄妹小时候睡醒后就打开门冲出屋外看报纸是否送到了，哥哥爱看全国版、他爱看体育版，而妹妹爱看娱乐版，各取所好各汲养分。

“后来我最喜欢看副刊，到现在还在看的是副刊里面的金庸小说，遣词用字的造诣非常高，我过去写作文时都参考金庸小说的用句，我也会写小说哦，以前在星洲日报举办的写作比赛也有拿奖。”

他指出，他是星洲日报霹雳州学生记者，当年也荣获十大学生记者奖项，他可是《星洲日报》栽培出来的哦！

广告

他说，现在他的孩子在空余时间也拿起报纸阅读，从父亲到他的孩子，阅报习惯延续三代情。

倪可敏全场妙语如珠逗得师生乐开怀，感受到阅报的乐趣。

出席者包括金宝克兰芝州议员张哲敏、三民二校董事长王立光、家协主席郭绍炽、副主席陈华安和蔡冬梅夫妇、校长朱秀华、星洲日报霹雳区高级经理黄绍铭及霹雳州业务促进部副经理冯溍敏。