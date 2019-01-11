亚太区百大最美脸蛋提名·尤长靖唯一大马代表入围 美国网站TC Candler榜单已连续举办多年，每年都会举办最美、最帅脸孔评选。近日，亚太区最美、最帅百大脸蛋名单出炉，中国第一首富王思聪竟上榜，引起网民热议，“这张脸就散发着人民币的味道”。另外，来自大马、现在中国发展的尤长靖也有份入围，是唯一大马区入围者，令粉丝兴奋大喊：“快投票！”

在中国人气不俗的NINE PERCENT大马籍成员尤长靖入围亚太区百大最帅脸孔之一。

（中国．北京11日综合电）美国网站TC Candler榜单已连续举办多年，每年都会举办最美、最帅脸孔评选。近日，亚太区最美、最帅百大脸蛋名单出炉，中国第一首富王思聪竟上榜，引起网民热议，“这张脸就散发着人民币的味道”。另外，来自大马、现在中国发展的尤长靖也有份入围，是唯一大马区入围者，令粉丝兴奋大喊：“快投票！”

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王思聪上榜被调侃“有钱能使鬼推磨”

美国知名网站TC CANDLER每年都会选出全球最帅、最美的100张脸孔，但近日官方宣布将举办首届亚太区、中国区最美、最帅100张脸孔票选，入围阵容超强大，不仅有周子瑜、迪丽热巴等年轻一辈女星入选，更有邱淑贞、李嘉欣、黎姿等神兽级女神在列，韩国女星润娥、Jennie、太妍也风光提名。但在亚太区最帅100张脸孔提名名单中，不仅有刘德华、鹿晗、李易峰、NINE PERCENT成员范丞丞、朱正廷、尤长靖、林彦俊等当红男星入围，前中国首富王健林的独子王思聪竟然名列榜上，引发网民热烈讨论，“事实证明，钱，就是万能的”、“校长应该是把钱贴脸上了”。

火箭少女101成员杨超越继早前获选2018年度“影响中国”的代表性人物之一，现又凭高颜值入围亚太区百大最美脸孔。

说起娱乐圈中最帅面孔，大家脑海中自动会浮现出胡歌、吴亦凡、李易峰等一众男星的帅气脸庞。

王思聪入围亚太区最帅脸孔引争议，网民戏称：“砸钱的时候最帅！”

瞬间，网民“炸锅”纷纷质问：“what？有钱也就算了，还提名全国最帅百强？”在大家的印象中，王思聪相貌平平、相当一般，甚至去大街上闭着眼拉几个人，比他帅的可能性都很大。对此，LikeTCCAsia官方表示他们没在开玩笑的：“他的提名数很高，而且很英俊，气质上也非常自信。”

王思聪获得提名，恐怕使该举办机构获得了有史以来的最大质疑。来看一下网民的热评：“恶不恶心啊、我都看不下去了！”、“有钱能使鬼推磨啊”、“确实挺帅的，和人民币一样帅。谁赞成谁反对。”、“他入围挺好的，更能说明这个榜单脑残”、“事实证明，钱，就是万能的”、“这张脸就散发着人民币的味道，看着就好看”。