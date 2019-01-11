“法庭依法判案”‧首席大法官盼公众了解职责 联邦法院首席大法官丹斯里里察马拉尊希望公众了解法庭的职责，因为法庭是一个依法判案的法庭，而不是暴民法庭。

2019年司法年大会“罕有”的安排10人致词，包括沙巴和砂拉越的律政司，以及沙巴和砂拉越律律师公会主席。（图：星洲日报）

（布城11日讯）联邦法院首席大法官丹斯里里察马拉尊希望公众了解法庭的职责，因为法庭是一个依法判案的法庭，而不是暴民法庭。

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他表示，公众必须记住，虽然立法机构（国会）传达的是多数人的意愿及心声，但法庭必须保持社会的良知，以保障少数人和弱者的权益。

他今日在2019年司法年大会开幕式上致词时说，他们非常清楚公众对法庭有负面看法的其中一项原因是，法庭的裁决有时与公众或多数人的意愿不符。

他强调，司法最基本的原则是，无论一个人被指犯下了多么令人发指的罪行，出庭指证他的那个人职位有多高，他只能在根据法律严格要求下所提呈的证据被定罪。

马拉尊说，当他与另3名大法官自去年7月开始上任以来，就被寄予非常高的期望，要求司法改革的声浪更是此起彼落。

他说，当中以体制改革委员会（IRC）所提出的建议最重要，而他与另3名同僚在过去的数个月内，致力及尽力的落实改革，包括落实“集体管理方案”，摒除政府部门惯常使用的自上而下策略，而改用法官集思广益做集体决定的新方案。

电子系统筛选审理法官

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此外，法庭已改用电子系统自动筛选的方式来决定案件应交由哪一个法官审理，而非再由联邦法院首席大法官单独来决定，特别是一些重要的大案件，以避免法庭被冠上黑箱作业的罪名。

“我们有时会从网上阅读一些部落格和评论，有时我们并不喜欢我们读到有关法庭和法官的评论，不过，古语有云，预防胜于治疗，我们采取了先发制人的措施。”

马拉尊表示，除了要求法官申报财产外，法庭也推行了新的投诉机制，让民众可通过热线或社交媒体进行投报，或就法官的表现提出建议。

他指出，法庭也推行了新的“司法人员道德守则”，以确保所有司法人员在任何时候都会保持“高水准”的行为。

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司法3巨头承诺捍卫司法独立

相隔一年后，2019年司法年大会再度迎来司法界3大巨头合体。总检察署、法庭和大马律师公会在大会上承诺将携手合作，共同捍卫司法独立与公正，建立一个法治国家。

律师公会因不满去年所举办的司法年大会史无前例的取消该会主席致词的环节，决定抵制及拒绝出席大会，在司法界引起不小的涟漪。

不过，随著新任总检察长汤米汤姆斯和新任联邦法院首席大法官丹斯里里察马拉尊上任后，3大巨头今年终再度合体，整个司法界可说是一扫之前的颓气，而变得士气大振。

约500名来自各司法机构的嘉宾出席2019年司法年大会，包括各州属的高庭司法专员、高庭、上诉庭及联邦法院法官、总检察署和律师公会代表，场面浩大。

马拉尊：解决监狱爆满省费用

轻罪者可判社区服务

马拉尊鼓励法官考虑在适当的刑事案件中，对违法者判处进行社区服务等非监禁的刑罚，因为这除了可解决监狱爆满及节省监狱费用外，更可通过更温和的手法教育及改造违法者。

他说，根据刑事程序法典，法庭有司法权对那些罪行较轻微的违法者判处社区服务令，而这个做法在东马所取得的成效非常显著。

他说，相比起被送入狱服刑，一般被判处社区服务令者在身穿囚衣的情况下清理街道，更会激起他们的羞耻心。

他希望法官们可考虑对罪行轻微的违法者判处社区服务令，减低监狱爆满的问题。

赞美司法部培训马司法人员

马拉尊特别赞扬美国司法部，协助培训大马法官和司法人员如何处理新式的刑事案，如洗黑钱、货币欺诈、恐怖主义和人口贩卖等罪行。

他强调，司法机构在其监督下将保持独立，并承诺不会受到任何贪污，以及来自内部或外部的干涉所影响。

他表示，他们非常欢迎民众或律师投报，并保证会依据法律迅速采取行动，继续捍卫司法机构的独立及公正。

另一方面，马拉尊指出，为顾及被告者的权益，法庭不会考虑效法美国以现场播放的方式，直播那些受到高度瞩目的案件聆讯。

他说，虽然现场播放的方式可协助那些无法进入法庭听审的媒体或民众了解案件的聆讯进展，不过，法庭必须考虑被告的感受，因为他们或许不喜欢自己被拍摄。

草拟恶法及政治提控

“政府雇用律师引弊端”

汤姆斯坦承，影响我国法律环境的许多弊病，都是由那些薪水由纳税人支付的全职专业律师的行为和疏忽造成的。

他说，这些律师由政府雇用，只为一个客户，即政府服务，包括草拟恶法，以及对不受政府官员欢迎的人进行具有政治动机的提控。

“总检察署为了在检控中取得成功而提出了似是而非或站不住脚的论据，或是为政治人物和公务员提供糟糕的建议，我现在代表总检察署承担其应有的责任。”

他指出，总检察署的使命是捍卫法律，及根据宪法和法律，通过提供高素质、高效率、公平和平等的法律咨询和服务，以保障国家的利益据宪法和法律。

“以后，总检察署按照我们的崇高理想履行任务，我们的行为必须符合我们的承诺，最高准备的专业必须与诚实、工业和对法治的真实承诺相结合。”

汤姆斯说，高等法庭的法官根据宪法宣誓就职，宣誓就职的两个方面应该是未来几年的重点，包括“保护、维护并捍卫宪法”。

他说，在审理民众与国家之间的争议时，法官必须履行作为中立、公正和独立仲裁者的宪法职责。

“其次，法官要尽其所能忠实地履行司法职责，由于他们的职责将影响其整个办公室及所有案件，法官必须精通并了解法律，每天通过决策的效率、书面判决的质量和判决的正确性来证明自己的能力。”

他说，性情和廉正是作出判断的基础，法院的“顾客”，即诉讼当事人，无论是个人、工会、跨国公司或破产者都渴望获得正义，而不是速度或统计数据。

“如果他们的案件需要时间，法庭必须合理和公平地作出回应，律师不应该仓促行事和不应该有欺负行为，必须尊重和耐心对待诉讼当事人。”他说，司法独立是不得以牺牲司法责任作为代价，公众将会对法官的行为和判决的正确性进行审视。

促律师公会成员提高素质

汤姆斯指出，律师公会的成员必须提高他们的标准，无论是律师，还是执行非诉讼服务的律师。

他说，私人执业律师必须明白，法律专业不是商业生意或仅仅是另一种职业。

“你是一个光荣职业的一员，律师必须诚实和道德的行事，作为属于你的客户或他人的信托资产的持有人，你必须始终谨慎行事，并且要诚实。”

他认为也应该把将注意力放在法律的学生和教师方面，即使他们不在司法的最前线，我国的法律教育和高等教育的水准严重下滑。

“教育已成为一门生意，提供法律学位的大学数量如雨后春笋般涌现，在费用方面的竞争激烈，导致学生和教育工作者的素质日益受到影响。”

他说，法学院学生必须能够理解法律、分析复杂的情景、诠释和运用法律来解决问题，他们必须能够以书面或口头的方式清晰、简要的传达他们的分析，而这些技能必须与强烈的职业责任感和道德指南相结合。

学生应参与无偿服务

他说，除了实体法的教学外，大学应该加强学生的专业技能发展，例如起草和理解道德和职业责任，而学生应该参与无偿服务。

“至于学术人员，他们必须在改善司法行政方面扮演公共知识分子的角色。”