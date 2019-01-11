1200万拨款发放．60+2独中平均获19万 政府在“2019年财政预算案”中破天荒首度列入的1200万令吉华文独中拨款今日发放，全国共“60+2”所独中受惠，包括柔佛新山宽柔中学古来分校及彭亨关丹中华中学在内皆获得拨款，拨款平均分配约19万令吉。

林冠英（中）代表财政部移交200万令吉拨款支票给予新纪元大学学院，由叶新田（右三）代表接领。左起为黄思汉、杨巧双及张念群；右起为莫顺宗及叶观生。（图：星洲日报）

（雪兰莪．加影11日讯）政府在“2019年财政预算案”中破天荒首度列入的1200万令吉华文独中拨款今日发放，全国共“60+2”所独中受惠，包括柔佛新山宽柔中学古来分校及彭亨关丹中华中学在内皆获得拨款，拨款平均分配约19万令吉。

广告

不过，这是否与1996年教育法令中规定我国只能有60所独中数量的说法背道而驰，财政部长林冠英、教育部副部长张念群以及董总主席陈大锦，皆不愿进一步详谈。

林冠英：依教部董总名单发放财政部长林冠英今日出席新纪元大学学院与全国华文独中拨款移交仪式后，在新闻发布会上，受询及政府是否承认国内62所独中时说，该部是根据教育部和董总商讨后所提呈的名单发放拨款。

“我是在2019年财政预算案中宣布拨款给国内‘华文独中’，之后是董总和教育部提呈学校名单，若当中存有什么争议，就要问董总。”

他指出，教育部不希望拖延任何财务程序，就如日前他在财政部移交宗教学校拨款一样，如果独中拨款已准备好，为何还要拖延至新年后呢？

他表示，财政部有理财能力，因此提早发放拨款，并没有什么问题。

张念群：与金马仑补选无关

广告

另一方面，教育部副部长张念群否认选择在今天举行独中拨款移交仪式，是为明天金马仑国席补选提名日进行“政治拉票”。

“总不可能在迎来补选之际，政府不进行任何工作？难道来临雪兰莪士毛月州议席补选的时候，我们又不能发放拨款吗？那谁可以告诉我，何时不会有补选？”

她说，如果发放拨款也牵扯出补选，那么2018年财政预算案的拨款也因为金马仑补选而停止进行。

陈大锦：名单获10州董联会通过

广告

陈大锦说，10州董联会在去年12月16日召开的中央委员会会议中，一致通过所有能够获得特别拨款的独中，并向教育部提呈名单。对此，他表示激赏，因为在名单中所列出的独中都能获得拨款。

不过，他不愿回应在中央委员会会议中是否讨论到60所、60+1、或60+2所独中的细节。

他指出，有些独中各别获得19万3000令吉、19万4000令吉及19万5000令吉的拨款，这是根据财政部所拨出共1200万令吉，出现尾数的情况。

他说，董总也考量到有些小型独中的设备和经费不足，更需要资源，而向教育部提出建议。

他在活动上致词时，也感谢政府在拨款上推行的新措施，即以电子过账的方式快速完成发放特别拨款，同时也透明化公布各受惠学校的名单和款额，这已解决过去拨款延迟发放和缺乏透明度的问题。

根据董总向教育部提呈的《全国华文独中拨款学校名单》，当中列出44所独中获得19万3000令吉、2所独中获得19万4000令吉、以及16所独中得到19万5000令吉。

林冠英和张念群今日也亲自莅临新纪元大学学院，向全国62所独中代表移交拨款支票。在移交仪式进行前，该笔独中拨款已经汇入独中银行户头。

重视族群基本人权

林冠英促华社扮演先锋

林冠英敦促华社扮演重视族群基本人权的先锋，特别是在教育领域中，倘若一味强调“种族权益”，最终只会沦为输家。

他指出，今年是联邦政府公开拨款给62所华文独中的历史性一刻，也是人民见证求变的时机，是政府给予的肯定；不过，他也希望人民尤其华社除了重视母语教育和卓越目标原则之外，也能同等正视基本人权。

他也说，政府秉持着“讲到、做到、钱要马上到”的精神，调侃前朝政府“讲到、没做到、钱永远不到”。

他说，新政府在理财方面相当严格，并批评国阵政府每当在11月15日前就关闭财政部户口，任何财务都无法操作。

他也特别感谢首相敦马哈迪在其提呈预算案前，“点头”答应他所提出的发放独中拨款的建议，这对华社有重大意义。

张念群：拨款原定月杪发放

“提早的‘新年礼物’”

另一方面，张念群说，原本定于本月杪才发放拨款给独中，不过财政部表示拨款已准备就绪，就当作是给华文独中提早的“新年礼物”。

她指出，今天举办的拨款移交仪式是为让独中代表们能亲自出席，见证华教历史性的一刻，而且拨款已经于今早汇入各别独中户头。

她笑言，自己并没有“克扣”独中拨款，若任何独中尚未获得该笔拨款，可与她联系。

新纪元首所获200万拨款

此外，新纪元大学学院今日也获得财政部发放200万令吉特别拨款，并是国内3所华社民办大专院校中，首所获得拨款支票的学校。

新纪元大学学院校长莫顺宗致词时说，财政部宣布拨款支持三院的发展建设，对该校而言，绝对是及时雨。

他指出，新纪元董事部正在积极展开第二校园计划，期待增设更多就学的机会，造福广大莘莘学子；与此同时，在目前加影的校园里，该校也计划推动开办新的课程，如网络安全（cybersecurity）、金融科技等的专业。

他表示，开办相关的专业需要高端的电脑器材和专用实验室，而且招聘相关领域优秀人才以充实新纪元的教师团队，也需要不少额外开销。

出席拨款移交仪式的嘉宾包括妇女及家庭发展部副部长杨巧双、雪州行政议员黄思汉、董总署理主席陈友信、马来西亚中华总商会总会长丹斯里戴良业、董教总教育中心非营利有限公司董事会主席叶新田、新纪元大学学院理事会主席叶观生及大马社会爱心基金会主席丹斯里彭茂燊。

●获得19万3000令吉的学校名字

1. 柔佛居銮中华中学

2. 柔佛峇株华仁中学

3. 柔佛笨珍培群独立中学

4. 柔佛麻坡中化中学

5. 柔佛新山宽柔中学

6. 吉打亚罗士打吉华独立中学

7. 吉打亚罗士打新民独立中学

8. 马六甲培风中学

9. 森美兰芙蓉中华中学

10. 霹雳怡保培南中学

11. 霹雳怡保深斋中学

12. 霹雳江沙崇华独立中学

13. 霹雳怡保育才独立中学

14. 霹雳太平华联中学

15. 槟城钟灵（独立）中学

16. 槟城韩江中学

17. 槟城大山脚日新独立中学

18. 槟城菩提独立中学

19. 沙巴保佛中学

20. 沙巴吧巴中学

21. 沙巴拿笃中学

22. 沙巴古达培正中学

23. 沙巴崇正中学

24. 沙巴丹南崇正中学

25. 沙巴斗湖巴华中学

26. 砂拉越西连民众中学

27. 砂拉越古晋中华第一中学

28. 砂拉越诗巫公民中学

29. 砂拉越诗巫光民中学

30. 砂拉越美里廉律中学

31. 砂拉越诗巫公教中学

32. 砂拉越诗巫建兴中学

33. 砂拉越石角民立中学

34. 砂拉越泗里奎民立中学

35. 雪兰莪巴生兴华中学

36. 雪兰莪巴生中华独立中学

37. 雪兰莪巴生光华（独立）中学

38. 雪兰莪巴生滨华中学

39. 吉隆坡中华独立中学

40. 吉隆坡尊孔独立中学

41. 吉隆坡坤成中学

42. 吉隆坡循人中学

43. 柔佛宽柔中学古来分校

44. 彭亨关丹中华中学

●获得19万4000令吉的学校名字

45. 沙巴亚庇建国中学

46. 沙巴山打根育源中学

●获得19万5000令吉的学校名字：

47. 柔佛新文龙中华中学

48. 柔佛永平中学

49. 柔佛利丰港培华独立中学

50. 吉打双溪大年新民独立中学

51. 吉兰丹中华独立中学

52. 森美兰波德申中华中学

53. 霹雳金宝培元独立中学

54. 霹雳安顺三民独立中学

55. 霹雳班台育青中学

56. 霹雳曼绒南华独立中学

57. 槟城槟华女子独立中学

58. 砂拉越古晋中华第三中学

59. 砂拉越古晋中华第四中学

60. 砂拉越民都鲁开智中学

61. 砂拉越美里培民中学

62. 砂拉越诗巫黄乃裳中学