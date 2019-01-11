东马大法官:与报生纸相关‧“流动法庭”处理逾8万案件 为确保乡区偏远民众获提供诉诸司法机会而推行的“流动法庭”，截至2018年12月31日，已协助处理了8万7345宗与报生纸相关的案件。

黄达华（右）与刘伟强握手问好。左一是里察马拉尊；右二是上诉庭主席阿末玛亚洛。（图：星洲日报）

（布城11日讯）为确保乡区偏远民众获提供诉诸司法机会而推行的“流动法庭”，截至2018年12月31日，已协助处理了8万7345宗与报生纸相关的案件。

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东马大法官拿督黄达华表示，由里察马拉尊在10年前所提议的“流动法庭”计划自推行以来，已为数以万计居住在偏远地区的民众提供了良好的帮助。

他在致词时说，法庭将继续落实这项计划，继续深入沙巴及砂拉越偏远的地区展开聆讯，而“流动法庭”更具有非常高的伸缩性，应不同种类的案件改动其性质，相比起一般的法庭更来得经济。

他指出，在科技资讯发达的时代，数位转型并不会停止，甚至会持续壮大，因此，法庭会配合要求进行转型，而东马在下周五所举办的东马司法年大会上推介3个拥有独家功能的新程序，即电子审查程序、电子上诉程序及流动程序。

加速处理法庭案件

推“电子审查”反应好

马来亚大法官丹斯里查哈拉说，为了加速处理法庭案件，法庭已在去年12月杪正式推行“电子审查”（E-Review）系统，让律师可在不必出庭的情况下，在任何地方通过上网方式处理简易的法律程序，如案件过堂。

她说，这项新系统是联邦法院首席大法官的提议，并已在去年杪开始在吉隆坡法庭中心的民事高庭落实，取得非常良好的反应。

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“因此，我们计划把这项‘电子审查’系统推广到其他法庭。”

查哈拉表示，全国迄今拥有173间推事庭、145间地庭和79间高庭，而半岛法庭系统和政策的审查及改善工作仍在进行，法庭将持续性的学习，包括向其他国家的司法机构偷师，为大马司法机构提供一个更有效的系统。