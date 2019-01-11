华为加州子公司·出口证不获续签 中国科技巨擘华为再受打击，据《华尔街日报》报道，在美国商务部的封堵下，中国华为位于加州的子公司“华为技术有限公司”（Futurewei Technologies）的出口许可证不获续签，目前已无法出口其在美研发的技术，意味华为将无法将其在矽谷研究的部份技术运回中国。

华为公司董事兼首席战略营销官徐文伟，周一在深圳举行的麒麟980芯片发布会上致词。（图：美联社）

（矽谷/北京11日综合电）中国科技巨擘华为再受打击，据《华尔街日报》报道，在美国商务部的封堵下，中国华为位于加州的子公司“华为技术有限公司”（Futurewei Technologies）的出口许可证不获续签，目前已无法出口其在美研发的技术，意味华为将无法将其在矽谷研究的部份技术运回中国。

广告

《华尔街日报》援引相关文件和知情人士指，美国商务部去年6月通知Futurewei，称出于国家安全考虑，打算拒绝延长到期出口许可证的申请。据悉，这份许可证涉及高速数据传输技术等电信技术和软件的出口。Futurewei的出口许可证于2014年获批出，去年4月到期。

罗斯：与美中贸易磋商无关

美国商务部长罗斯透过声明向《华尔街日报》表示，核发出口许可证的程序和美国正在与中国进行的贸易磋商无关。

Futurewei去年7月向美国商务部提出异议，称有关威胁国家安全毫无依据，更声称如果许可证不获批，会考虑将研究中心迁出美国，但与此同时，相关技术的出口已被禁止。出口禁令将影响华为的部份业务，被拒续签的许可证包括电信技术和软件出口，包括高速资料传输技术。这项技术的业务预算超过1600万美元（约6483万令吉）。

据报，美国商务部此举不会对华为子公司造成致命打击，因为其从美国出口的大部份技术并不需要出口许可证。

Futurewei自2011年起在加州设立研究中心，共聘有约700名工程师及科学家。

广告

另有分析显示，2018年各国企业在美国获得的技术专利中，中国是唯一所获专利数量增加的国家，其中在国际社会备受争议的华为名列第16，比前一年上升了4位。华为去年共有1680项专利申请获得批准，仅比日企Sony少8项，后者曾是日本崛起为创新消费电子强国的标志。

美国专利资料库IFI Claims的高级分析师卡迪表示，中国在美国获得专利数量的增加，不太可能因两国间日益紧张的关系而中断，因为中国企业仍需保护自身的技术不被其他国家模仿。