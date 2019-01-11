美名校警告师生赴华避用微信 美国名校加州大学的戴维斯分校，传用电邮方式向理工科学生发出赴华旅游警告，建议他们在中国期间不要使用WhatsApp、微信通讯软件。媒体认为，校方在暗示中国政府可能会“扣留”美国公民。

美国名校加州大学的戴维斯分校，传用电邮方式向理工科学生发出赴华旅游警告，建议他们在中国期间不要使用WhatsApp、微信通讯软件。媒体认为，校方在暗示中国政府可能会“扣留”美国公民。

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网民在推特公开校方发出的电邮，当中列出7项提醒，包括不要随便拍照、妥善保管护照、保护个人资料、保持电话畅通，以及不要在社媒发表“不利的政治声明或网帖”。

电邮也引用俄罗斯的案例，虽然在中国用Whatsapp或微信是合法的，不过担心的是，由于之前俄罗斯在审讯美国间谍时，曾经指责他使用Whatsapp，中国可能效仿俄罗斯一样处罚西方游客，或以借口拒绝西方游客出境。

校方事后回应，有关电邮并非校方正式通告，只是私下由校长信箱直接发给理工系学生，并强调这些警告不代表学校立场。