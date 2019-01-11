被控窃美公司机密案开审·晋华联电提无罪答辩 美国司法部起诉中国国营企业福建晋华与台湾的合作伙伴联华电子公司，合谋窃取美国公司商业机密一案，周四在旧金山联邦法院开庭，晋华与联电均提出无罪答辩。法官宣布延至下月6日举行审前会议。

（美国·旧金山11日讯）美国司法部起诉中国国营企业福建晋华与台湾的合作伙伴联华电子公司，合谋窃取美国公司商业机密一案，周四在旧金山联邦法院开庭，晋华与联电均提出无罪答辩。法官宣布延至下月6日举行审前会议。

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美国司法部同时也起诉3名台籍男子，包括陈正坤、何建廷和王永铭，这3人将于下月27日出庭。

美国司法部在去年9月27日提出诉讼，于11月公布，检察官认为福建晋华、台湾联电与3名台湾人涉嫌共谋窃取、传输并持有美国半导体企业美光科技公司（Micron）的商业秘密，目的是让中国国营企业有利可图。

晋华是由中国政府出资的国营企业，2016年2月成立，以设计、发展并制造“动态随机存取记忆体”（DRAM）。台湾联电总部则于纽约证券交易所挂牌上市，为半导体晶圆代工厂公司及全球设有分公司，并依客户提供的设计和技术生产电路产品。

起诉书指出，联电、晋华及两家公司员工，涉嫌合谋非法窃取美光科技数亿到数十亿美元的专利技术。

晋华在官网发出声明指出，公司已向法院提出无罪抗辩，并已聘请专业代理机构协助，在美国进行法律事务、游说和公共关系工作，致力争取将晋华从美国商务部出口管制的名单中移除。

联电去年11月表示，对于任何联电可能违反法律的指控，联电都将严正以对，并竭力回应指控，已委请律师处理，捍卫公司及股东权益。