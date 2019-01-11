律师公会促希盟兑诺‧废除恶法刻不容缓 他说，律师公会关注政府继续使用1948年煽动法令、2015年反恐法令（POTA）、1959年防范罪案（修正及延伸）法令（POCA）、2012年国家安全罪行（特别措施）法令（SOSMA）等压迫性法律。

（布城11日讯）律师公会主席乔治瓦鲁格斯促请希望联盟政府履行其竞选宣言，刻不容缓的废除相关的恶法。

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他说，律师公会关注政府继续使用1948年煽动法令、2015年反恐法令（POTA）、1959年防范罪案（修正及延伸）法令（POCA）、2012年国家安全罪行（特别措施）法令（SOSMA）等压迫性法律。

他今日在2019年司法年大会开幕仪式上致词时说，这些法律含有严苛的预防性拘留和限制居留条款。

立法环境不应停留倒退

“我们的立法环境不应停留在倒退殖民历史的时间囊之中，这些法律应该废除，因为现有法律足以应对犯罪和恐怖主义的威胁，若发现有不足，解决办法应该是修改现有的法律或制定遵守法治的新法律。”

他说，律师公会也对第14届全国大选前一个月通过的2018年反假新闻法令感到担忧。

他形容该法令是在没有进行适当辩论的仓促情况下在国会通过，因为有关法令存在许多缺陷，而这些缺陷将会引发很多关于其内容、意图和影响的问题。

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提醒不能仓促立法

因此，他提醒希盟政府绝对不能仓促的立法。

他强调，律师公会完全支持权力分立原则是联邦宪法的一个特征，但如果要真正尊重分权原则，而不仅仅是象征意义，政府的立法部门不仅必须是独立的，而且必须被视为独立的。

他说，为了避免仓促立法的事件，律师公会要求国会延长会议时间，以便有更多时间提呈法案，并在进行重要的体制和法律改革工作时可以进行更有意义的辩论。

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“实现真正的改革和加强法治需要相当多的时间和精力。

促公开体制改革委会报告

让人民反馈意见

乔治瓦鲁格斯促请政府公开体制改革委员会的报告，以获取人民的反馈和意见。

他说，该委员会的成立是实现改革的重要一步，值得赞扬，而律师公会已向该委员会提呈了55项提议，建议涉及7个机构，即国会、选举委员会、司法机构和司法任命委员会、总检察署、警察和执法机构、大马反贪污委员会，以及大马通讯及多媒体委员会。

“律师公会的建议还包括了我们一直争取的其他法律改革。”

另一方面，负责法律事务的首相署部长拿督刘伟强在会后举行的新闻发布会上，受询及政府是否会公开有关报告的问题时说，内阁已经讨论了有关报告，但还没有决定是否要公开。

“有关报告也交给了国家施政，廉正与反贪中心（GIACC），该中心是此报告的利益相关者之一。”

司法判决应保持无畏独立

此外，乔治瓦鲁格斯在致词时呼吁司法机构在判决中保持无畏和独立，并确保所有法庭在下判时给出理由是一种标准做法。

他说，判决至少应该包含广泛的理由，以告知受害方有关判决背后的原因。

他指出，在这个新时代，律师公会的愿望是不再被视为反对派的声音，而是作为必要的制衡机制；作为司法行政的合作伙伴，以及促进法治的法治捍卫者。

他也呼吁政治人物和媒体不要诉诸煽动种族和宗教情绪的行动，避免挑动人民的敏感性。

此外，乔治瓦鲁格斯表示，很高兴再次参加这项庄严的仪式，而且与总检察署成为平等伙伴感到高兴。