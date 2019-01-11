马币升值．外资料重返马股．赢：银行消费航空．输：手套科技石化 外资去年无情抛售马股，但JP摩根相信今年外资将回心转意，有望随马币升值而加码马股，其中银行、消费与航空业将是大赢家，去年表现超越大市的胶手套、科技与石化股则是潜在输家。

（吉隆坡11日讯）外资去年无情抛售马股，但JP摩根相信今年外资将回心转意，有望随马币升值而加码马股，其中银行、消费与航空业将是大赢家，去年表现超越大市的胶手套、科技与石化股则是潜在输家。

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去年外资撤走117亿

JP摩根表示，尽管外资去年看淡马股，并采取“轻资产”策略，全年从马股撤资117亿令吉，但短期马股有望获美元和贸易战硝烟转弱等因素扶持。

“我们预期投资者可能根据短期风险回酬重新检讨他们的领域布局。我们的外汇团队近期提高政府债券-新兴市场指数（GBI-EM）的马币外汇头寸比重，从0.5%提高至0.75%。”

该行说，石油／天然气价格走低虽是大马逆风，但原棕油出口占国内生产总值（GDP）比重逾5%，重要性与能源收入一样重要，而原棕油周期已开始呈现扭转乾坤迹象，估值已开始变得诱人，是外汇团队提高马币资产布局的主要原因。

银行电讯股流动性最强

“虽然我们减码银行和电讯股，但短期热钱可能随马币走强重新流入，并停泊在这两个流动性最强的领域。我们区域分析员近期上调兴业银行（RHBBANK,1066,主板金融服务组）投资评级至‘加码’，与大马银行（AMBANK,1015,主板金融服务组）一致，主要是能提供自下而上的扭转乾坤／并购曝险因素。”

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同时，JP摩根分析员也近期上调亚通（AXIATA,6888,主板电讯媒体组）评级，以反映其盈利复苏将为投资者带来自下而上曝险电讯业的机会。

除了银行和电讯业，JP摩根相信马币走强也可能对特定消费公司有益，特别是高进口内容和航空业。以亚航集团（AIRASIA,5099,主板消费产品服务组）为例，马币每升值1%将带动盈利增长12%，对集团的影响涵盖营运和汇率转换。

不过，弱势马币则不利于橡胶手套和科技等出口股、石油化学、种植和旅游业。JP摩根说，以追踪的马股公司来看，顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）、贺特佳（HARTA,5168,主板医疗保健组）和森种植（SIMEPLT,5285,主板种植组）对马币升贬最为敏感。

“马币每升值1%将导致顶级手套、贺特佳和森种植2019财政年净利减少5.2%、3.2%和3%。”

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其他输家还包括纬巨集团（WELLCAL,7231,主板工业产品服务组）、云顶种植（GENP,2291,主板种植组）、吉隆坡甲洞（KLK,2445,主板种植组）和国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）。

投资马股“防守”为重

整体来看，JP摩根持续观望大马旧政治经济转型进程，以在中长期内蜕变成更促进增长的环境，因此中期组合投资仍以“防守”为重。

“大马政府2019财政年财政赤字将扩大至3.4%来扶持消费增长，以推动GDP增长4.7%，但马股今年盈利增长仍停滞不前，仅有望按年增长1.8%。”

建筑股时来运转

马股2018年迎来小低潮，表现低迷的股项比比皆是，艾芬黄氏研究相信去年跌势显著的股项可能在新年时来运转，并特别点名去年表现最差的建筑股。

艾芬黄氏研究表示，富时综合指数开年至今已挫1.3%，但基于投资者预期和公司估值已显著下调，相信不少去年显著下跌的股项有望转运急速反弹，特别是去年表现最差的建筑股。

“跌势显著的股票名单落落长，因此我们决定审视追踪的119家公司，并突出那些拥有‘买进’评级，但股价表现却显著落后2018年目标价的公司。”

云顶益纳利东益电子仍有50%上扬空间在大资本股方面，艾芬黄氏研究鉴定较目标价潜存50%上涨空间的股项，包括云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）、益纳利美昌（INARI,0166,主板科技组）和东益电子（GTRONIC,7022,主板科技组）。

“阿玛达（ARMADA，5210，主板能源组）、捷硕（JAKS，4723，主板建筑组）、家盟吉（GBGAQRS,5226,主板建筑组）、TUNE保障（TUNEPRO,5230,主板金融服务组）和VELESTO能源（VELESTO,5243,主板能源组）则是我们预见基本面强劲，估值又诱人的中小资本股。”

捷硕家盟吉VELESTO上升潜能佳不过，在诸多潜在股中，艾芬黄氏研究最青睐阿尔法（Alpha）选股法选中上升潜能最好的小资本股——捷硕、家盟吉和VELESTO能源。

“我们看到捷硕越南发电厂价值，并发现产业问题将在今年内获解；VELESTO能源今年有望攫取更多合约，有助盈利复苏，而建筑业捎来正面消息，可能强化投资者对家盟吉的信心。”

马股今日窄幅波动，综指早盘一度上升至1684.99点高位，惟过后蓝筹股面对套利，令综指微跌，尾盘稳住阵脚，闭市报1683.22点，微起4.34点。