美财长：刘鹤将访美．中美月杪举行高级别磋商 ）美国财长姆钦周四表示，中国副总理刘鹤最有可能在1月稍后时间，到美国进行贸易谈判。

在纪念中美建交40周年的招待会上，美国驻华大使布兰斯塔德（左）与中国国家副主席王岐山互动交流，气氛愉快。（图：美联社）

（美国·华盛顿11日讯）美国财长姆钦周四表示，中国副总理刘鹤最有可能在1月稍后时间，到美国进行贸易谈判。

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路透引述消息透露，美国和中国官员正安排举行高级别的经贸磋商。中方最高贸易谈判代表刘鹤，预计在月内到美国，会晤美国贸易代表莱特希泽，以及财长姆钦，这才是接下来的重头戏。

美国总统特朗普于美国时间周四离开白宫前往美墨边境前，向记者提到美国与中国的贸易磋商取得“重大成功”。惟莱特希泽的女发言人拒绝对此置评。

此高级别的经贸磋商，被视为达成关键性决定的重要时刻，以缓解日益恶化的贸易战。

美媒：刘鹤30至31日访美

《华尔街日报》周四则引述消息人士报导，刘鹤定于1月30至31日访美。

报道指，中美两国日前在北京举行贸易谈判前就曾针对刘鹤访美日期作了沟通。双方都认为，中美贸易谈判进度已足以让刘鹤启程赴美，相关安排目前唯一的风险是美国政府局部的停摆。

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路透社报导，姆钦在华府国会山庄对媒体表示：“目前的意向是，刘鹤副总理很有可能会在本月稍晚来拜访我们，我预计联邦政府关闭不会造成任何影响。”

他还说：“我们将继续进行那些会谈，就如同我们派代表团到中国一样。”

中美两国谈判代表本周在北京进行中阶官员为主的贸易会谈后，双方都表达乐观态度，此事强化了全球市场的情绪。

中国商务部周四发表声明，称中美就共同关注的贸易问题和结构性问题进行广泛、深入、细致的交流，为解决彼此关切问题奠定了基础。

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商务部发言人高峰在北京的每周例行记者会中表示，中美双方将依照计划进行贸易谈判，但未透露何时谈判的进一步细节。

商务部发言人高峰告诉媒体，双方态度均“认真坦诚”。

被问及中国对于强迫技术转移、智慧财产权、非关税壁垒及网络攻击等课题的立场，高峰说这些课题是北京对话上的“重要部份”。

“这些领域已经取得进展。”但他没有详细说明。

王岐山：适应新现实

中美需对话磋商

另据新华社周四报道，中国国家副主席王岐山敦促，应就中美之间健全稳定的双边关系进行对话和磋商。

中美副部级磋商刚刚结束，王岐山周四上午出席中美建交四十周年招待会并致辞，强调中美要“适应新的现实”，不断“寻找和扩大利益交汇点”，深化和推进务实合作，坚持协调合作稳定的基调，“中国改革的脚步不会停滞，开放的大门只会愈开愈大。”美国前总统尼逊、老布什的亲属亦有出席。

新华社报道，王岐山表示，回望40年，中美关系历经风雨，砥砺前行，取得当年人们难以想像的巨大成就。近期习近平主席和特朗普总统成功会晤、通电话，并就中美建交40周年互致贺信，为双方推动中美关系进一步发展指明方向。

“双方要始终牢记中美建交的初衷，坚持协调、合作、稳定的基调。”“要适应新的现实，不断寻找和扩大利益交汇点，深化和推进务实合作，让两国人民有更多获得感。”

他还表示，无论国际风云如何变化，中国将坚定不移走自己的路，踏踏实实办好自己的事，让中国人民过上更美好的生活。

中国改革的脚步不会停止，开放的大门只会愈开愈大。

王岐山还表示，尊重彼此主权、安全、发展利益，坚持通过对话协商妥善处理和管控分歧，这是确保中美关系健康稳定向前发展的关键。

现场照片显示，演讲完后，王岐山向台下各位嘉宾祝酒。王岐山坐在主桌中间，两侧分别是美国驻华大使布兰斯塔德、以及中美友好协会会长徐匡迪。美国前总统老布什的三儿子尼尔．布什、前总统尼逊的外孙、中国人大外事委副主任委员傅莹等三百余人都有出席招待会。

此前有报道称，王岐山将率团出席本月底达沃斯的世界经济论坛，并且将发表主旨演讲。会议间隙还可能会和美国总统特朗普进行会谈。

开年双利好

中扮演“稳定锚”角色

本周，中美副部级经贸磋商、金正恩访华，对中美经贸关系、朝核和平对话这两大世界关注焦点，均有开场意义。周四，中美磋商结果与习近平会见金正恩的详细报道同日对外公布，释放积极利好信息，令国际和市场大舒一口气。

香港明报发表署名文章指，此次中美磋商延时加场，吊足外界胃口，中国官媒专门发文，评论此次磋商受瞩目的几个细节，称双方数十个部门约200名官员加班加点谈、白天黑夜谈，说明双方这次都有意愿认真谈，也有意愿达成协议。另外，这两天受热议的中国副总理刘鹤出现在会谈会场，美方鼓掌等细节，也透露出中方重视此次磋商，释放诚意之举。

与前几次中美磋商相比，今次显然“含金量”更高，包括仍存在的分歧也进入更深度和更务实层面上，与此前美国“狮子大开口”心理战阶段已有实质不同，双方达成协议的意愿相互匹配，更近了一步。

同样，细节体现变化的还有金正恩第4次访华。

此次信息发布时间及时，反映了中朝在推动朝鲜半岛和平对话大趋势上的明朗姿态。习近平在会见金正恩时再次明确提出“四个支持”，即中方支持朝方继续坚持半岛无核化方向，支持韩朝持续改善关系，支持朝美举行首脑会晤并取得成果，支持有关方通过对话解决各自合理关切，展示了中方对第二次朝美峰会的支持。

一周之内，开年两场重头戏均顺利推展，无疑为2019的世界局势开了一个好头。被誉为世界经济“稳定之锚”的中国，在岁末年初的定调时期，还将持续对内对外释放改革开放、经济发展的重大稳定信号。

专家：美中今年有望达贸协

美中关系全国委员会联合北京大学中国经济研究中心，周四在曼哈顿举办“2019年中国经济发展预测”研讨会；在中美贸易战前景问题上，与会专家表示，中国去年底已经有多项改革作为回应，双方今年有望达成贸易协定。

就中国对美贸易顺差问题，前招商局集团和招商银行董事长秦晓表示，双方应该先制定一个平衡贸易顺差的目标，对顺差太大的产业做出调整，然后制定3到5年的计划和路线图。在国企补贴的问题上，他说，“随着中国经济愈来愈开放，政府补贴国企已对中国的市场转型产生阻碍，中国政府应该彻底改革，对于商业领域的国有企业，政府应逐步放宽股分限制，增加市场激励。”

指中经济下行压力较大

彼得森国际经济研究所资深研究员拉迪表示，贸易协定最终将会达成，因为两国都有意愿，而中国方面因为去年出现经济下行，压力比较大；“我认为中国已经做出很多努力，例如去年底中国单方面减少汽车进口关税，也放宽外资持股限制；虽然技术转让、知识产权问题仍未解决，但两国最终会达成协议，我希望看到中国减少国企补贴，让市场真正成为资源配置的决定性因素。”

拉迪还表示，中国经济下行的原因，在于习近平上台以来大力加强国有企业，效率低下的国企能够低成本融资，私营企业却融资困难，导致改革停滞。

北大宏观经济研究中心主任卢锋的看法不同，他认为推进改革的根本原因不在领导人政策，而是国内外驱动力；“中国过去40年的多轮改革都是内外压力驱动的，但近年中国经济继续稳步成长，改革的急迫性变小，但去年以来国际国内形势的变化，让改革的紧迫性重现。”

苗圩：中下半年推出5G手机

中国工业和信息化部长苗圩周四接受中央电视台专访时宣布，将提前至今年展开5G商业推广，部份地区会先发放5G临时牌照，而5G手机、5G iPad预计下半年就会推出。

日前才宣布将投入210亿人民币（约128亿令吉），以确保其5G商用终端规模的中国联通，10日晚间也公告，已获中国证监会核准，将向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币500亿人民币（约305亿令吉）的公司债券。市场预期，联通此举正是为备战5G商机。

中国去年已开始明显加快推进5G发展。网络财经媒体《华尔街见闻》称，2018年9月，中国5G推进组启动的5G第三阶段测试已接近尾声，第三阶段测试是规模试验和预商用前的最后一个阶段。按原本计划，中国将在2019年进行5G试商用，2020年正式商用。

《人民日报》指出，中国三大营运商都已获得5G试验频率使用许可批覆，这意味着全国范围的大规模5G试验将展开。

5G商用提前今年实施

苗圩周四在中央电市台的专访，等于是宣布将5G商用提前至今年实施。苗玗说，今年将会在若干个城市发放5G临时牌照，使大规模的组网能够在部份城市和热点地区率先实现，同时将加快推进终端的产业化进程和网路建设。

他并指出，未来5G设施将只有20%左右是用于人和人之间的通讯，其余80%将会用于物和物、物和人，也就是所谓的“物联网”，像是无人驾驶汽车等。