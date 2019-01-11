制造业走高．11月工业生产增2.5%．超预期 制造业指数及电力指数走高，支撑大马2018年11月工业生产指数增长2.5%，表现超越市场预期，惟比10月的4.3%增幅逊色。

（吉隆坡11日讯）制造业指数及电力指数走高，支撑大马2018年11月工业生产指数增长2.5%，表现超越市场预期，惟比10月的4.3%增幅逊色。

广告

大马统计局的报告指出，去年11月的制造业指数增长3.6%（10月为5.4%），电力指数则增长3.2%（10月为2.8%），矿业指数则不起反跌，下跌0.7%（10月为增长1.4%）。

制造业产出扬3.6%

11月制造业领域产出增长3.6%，制造业主要带动11月成长的次领域，包括运输配备及其他制造产品增长8.3%（10月为10.1%）、电器及电子器材产品则增长5.3%（10月为7.1%）、石油，化学、橡胶及塑胶产品则增长3.4%（10月为4.1%）。

去年11月矿业领域产出则下跌0.7%，这主要是天然气指数下跌1.8%（10月为2.3%）、原油指数则稍为增长0.6%，较10月则是增长0.4%。同期间，电力领域指数则增长3.2%。

制造销售增至718亿

另一方面，统计局指出，大马2018年11月的制造销售取得按年增长7.7%，至718亿令吉，较前期则为666亿令吉。

广告

2018年的销售价值取得增长，主要是运输配备及其他制造产品增长11.6%、石油／化学／橡胶及塑胶产品则取得增长10.9%、电器及电子产品则增长7.2%。

统计局表示，2018年11月制造业领域所雇用的员工总数为107万5925人，比2017年11月的105万4705人增加2万1220人或是2.0%。同期间，每名员工的销售价值增长5.6%，至6万6709令吉。

末季料成长4.4至4.6%

中总资深经济学家李兴裕受询时指出，大马2018年11月的工业生产指数增长放缓至2.5%（10月为4.3%），之前已经是有迹可循，即与11月出口放缓走势一致，反映制造业生产及出口皆随着走低的势头。

广告

制造业及出口走低

他指出，随着去年11月工业生产指数增长缓和，加上10月数据，预料2018年第四季大马经济成长也将放缓至4.5至4.6%之间水平。不过，仍比去年第三季的4.4%成长稍高，因为市场认为第三季表现已抵谷底水平。

李兴裕表示，工业生产指数特别是制造业领域（电子及电器产品为主）的生产及出口仍存有一些阻力，若是第四季没有改善或回弹，预料将会影响2019年初的市场情绪。

兴业研究首席经济学家白文春也认同，大马去年11月工业生产指数成长缓和至2.5%，主要是与11月份的出口成长走软势头相符。

白文春接受电访时指出，11月制造业成长下滑，主要是受到市场需求减缓所致，特别是10月美国方面的买家，趁着2019年1月起与中国的贸易，可能增加更高税率而提前增购产品库存，从而提高比较基础所致。

他预料，由于增购库存活动在10月后有所放缓，相信12月的工业生产指数，特别是其中的制造业次指数也会放慢，以等待观察美国与中国贸易纠纷于今年2月杪的谈判结果后才作定夺。

国内市场需求不强

他表示，国内市场需求也不强，主要是商家趁去年6月至8月杪的免税假期期间，预先作出更多采购增加库存，也是11月及12月采购动力回软的主因。有鉴于此，他预料大马去年第四季的经济成长将扯平至4.4%水平。

早前的数据显示，由于中国需求急降和对美国的制造品出口萎缩，大马11月出口仅微增1.6%，远逊于市场平均预测的6.6%，令经济学家大感失望。