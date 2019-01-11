特朗普放话·白宫准备宣布紧急状态 美国总统特朗普周四前往美墨边境的得州访问时再放狠话，威胁将动用紧急权力绕过国会，以取得美墨边界筑墙的经费，甚至把坚持反对给钱筑墙的民主党领袖舒默和佩洛西比喻成比中国还更难缠。

美国总统特朗普周四访美墨边境的得州促销其筑墙计划，并再次放狠话称，他有绝对的权力宣布国家进入紧急状态，并有信心即便受到法律挑战，也能胜诉。他同时取消了赴瑞士参加世界经济论坛年会，似做好政府停摆进入长期战的准备。（图：美联社）

（得州／华盛顿11日综合电）美国总统特朗普周四前往美墨边境的得州访问时再放狠话，威胁将动用紧急权力绕过国会，以取得美墨边界筑墙的经费，甚至把坚持反对给钱筑墙的民主党领袖舒默和佩洛西比喻成比中国还更难缠。

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而《华盛顿邮报》引述两个不具名的消息来源称，白宫正在就特朗普宣布国家紧急状态，以便获得筑墙经费做筹备工作，而资金或来自陆军工兵部队。

NBC新闻也有类似的报道称，特朗普在周四飞往得州时听取了涉及陆军工兵部队的计划的汇报。但白宫官员否认了此事，而五角大楼拒绝对此报道置评。

特朗普为大力促销筑墙计划周四巡视得州边界，并表示政府可以宣布国家进入紧急状态。而一旦宣布紧急状态可能立即引发法律挑战，但他表示，他会赢。

而为了集中精力解决国家安全问题，他宣布放弃参加22日起在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会，显示了他已做好政府停摆会延续下去的准备。

特朗普周三与民主党参院领袖舒默及众院议长佩洛西等开会途中拂袖而去后，周四再次炮轰两人拒绝他的筑墙要求，还把两人比喻为比美国的竞争对手中国更加难缠。他说：“我发现中国，老实说，在很多方面都比糟透的舒默和佩洛西更让人尊敬。我真的那么认为。”

众议院已通过2项法案来拨款交通、房屋和农业部门。但白宫表示，如果法案送交特朗普桌上，他会予以否决。

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特朗普表示，他的律师告诉他，他有权行使国家紧急权力来获得筑墙经费。他告诉记者，“我绝对有权宣布国家紧急状态，我还不准备这么做，但如果必须的话，我会的。”

与特朗普建立了不俗关系的民主党参议员曼钦向记者表示，特朗普若宣布国家紧急状态是“错误的，但我认为这是他唯一的出路。”他预计若做了上述宣布，参院可能马上就通过立法拨款给关门的部门。

不过，法律学者认为，宣布国家紧急状态几乎肯定会使特朗普面临法律挑战。虽不清楚情况会如何发展，但法院诉讼将聚焦于南部边界是否确实存在紧急状态、以及总统对使用纳税人资金的权限。

若宣布政府局部停摆划句点

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特朗普若宣布紧急状态，有可能让政府局部停摆划下句点。但此举也可能引发冗长的法律战，一路延烧到特朗普的2020年竞选连任计划。

美媒：特朗普说谎逾7千次爆信任危机

特朗普说谎成性，一场信任危机席卷而来。

今日美国报（USA Today）报道指出，在过去就任的710天内，特朗普总共作出7645次错误或不实发言，“他是个不折不扣、说谎成精的骗子，大小事都骗，有些情况他甚至不需要说谎。”

美媒指，特朗普说谎成性，这些都是有纪录可查的。