马杜罗展开新任期·国际社会多不承认 委内瑞拉独裁者、56岁的马杜罗周四宣誓就职，展开第二个任期至2025年，但大部份国家及国际组织不承认新任期，美洲国家组织亦宣布马杜罗的第二任期不合法。

（加拉加斯11日讯）委内瑞拉独裁者、56岁的马杜罗周四宣誓就职，展开第二个任期至2025年，但大部份国家及国际组织不承认新任期，美洲国家组织亦宣布马杜罗的第二任期不合法。

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委内瑞拉正处于严重的经济和人道主义危机之中，由于缺乏粮食和药品，300多万居民离开了委内瑞拉。国际货币基金预测，2019年的通货膨胀率可能高达10,000,000%。

马杜罗在就职演说中表示，国际社会似乎有意破坏委内瑞拉的稳定进程，称巴西总统博尔索纳罗是法西斯主义者，被一直在推动整个拉丁美洲地区右翼的委内瑞拉右派团体影响。

马杜罗还表示，世界非常大，大于美国和靠拢美国的国家所能触及的范围，而委内瑞拉将冒险创造一个新世界。

马杜罗说，他的当选是一场和平行动，“但美国和靠拢美国的国家却像疯子一般对委内瑞拉发动攻击。”

17个拉丁美洲国家，以及美加在内，都谴责马杜罗政府是不合法的。

巴拉圭反应强烈，切断外交关系。秘鲁从加拉加斯召回了驻委内瑞拉高级外交官以示抗议，也禁止马杜罗政府的100名官员进入秘鲁。阿根廷暂停委内瑞拉外交和官方护照，禁止马杜罗政府的高级官员入境。

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美国国务卿蓬佩奥在声明中指出，美国会继续施压，支持委内瑞拉人。

当天出席总统就职典礼的国家元首，都与马杜罗站在同一条阵线，包括波利维亚、萨尔瓦多、古巴和尼加拉瓜领导人。

欧盟、美国和包括巴西在内的利马集团（LimaGroup）都没有派出代表。利马集团13个成员国中只有墨西哥派代表出席就职典礼。