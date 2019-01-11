上载林冠英儿子外套照‧陈智铭被传召录供 高渊区前国会议员陈智铭早前因脸书上载财政部长林冠英儿子外套照片引争议，被警方传召到警局录供，也被扣押手机助查。

陈智铭被扣押手机后获准离开警局。（图：星洲日报）

（槟城11日讯）高渊区前国会议员陈智铭早前因脸书上载财政部长林冠英儿子外套照片引争议，被警方传召到警局录供，也被扣押手机助查。

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他今早10时30分抵达丹绒道光警局，中午12时录供后获准离开。

要求了解报案内容被拒

他说，警方是援引刑事程序法典第111条文，昨日联系并传召他录供，查案官自称来自布城警区总部，因有人在布城针对上述事件举报他，他要求了解有关报案内容但被拒。

他指出，查案官先向他了解其个人及政治背景，并问及其脸书户头是否其他人可登录使用，亦问到财长儿子照片的来源、外套价格等。

“查案官最后问我有甚么要补充，我说，在前朝时，网民同样炮轰戒指、包包等事件，那时的言论更加极端，我的脸书言论不算诽谤，为何如今我会被警方问话？查案官没回应我的问题。”

他说，由于他是使用手机登录脸书并上载有关照片，所以查案官也扣押他的手机，声称会送到武吉阿曼警察总部鉴证组验证，在完成调查后，会送返丹绒道光警局再转交给他。