政府关门天数将破纪录．美国公务员白宫示威 周四已是政府停摆的第20天，而两党周五或将面临更急迫的局面，因为当天受影响的员工将首次无法领到薪水，停摆势必持续到周末，也将打破1995到1996年的21天纪录，成为美国史上政府关门最长的一次。

部份国会议员加入工会及其他联邦政府公务员的行列，周四在白宫前展开示威，抗议政府停摆导致近80万公务员被迫放无薪假和无薪工作。（图：美联社）

（美国．华盛顿11日讯）周四已是政府停摆的第20天，而两党周五或将面临更急迫的局面，因为当天受影响的员工将首次无法领到薪水，停摆势必持续到周末，也将打破1995到1996年的21天纪录，成为美国史上政府关门最长的一次。

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全美各地从佛罗里达到纽约市周四都出现受影响而放无薪假的员工出来示威，抗议政府把他们当“人质”。

有数百名被迫放无薪假的联邦政府雇员周四在白宫前面抗议，他们高呼：“我们要我们的薪水。”

在犹他州的奥格登的示威人群中，有人举的牌写着；“我是美国运输安全管理局（TSA）员工。我无薪休假。

我不是人质。我是选民。”另有标语写道“80万无业。伤害我们的家庭和我们的经济。”

许多被迫放无薪假的联邦政府雇员已求助集资平台GoFundMe等网络募捐机构，以支付自己的膳食费、水电账单等开销。

FBI媒体也成受灾户而联邦调查局（FBI）特工协会主席奥康纳也表示，虽然FBI的大多数特工在停摆期间仍照旧工作，但包括敏感的秘密作业调查所需要的运作经费，已开始吃紧了。

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此外，政府发言系统连带停摆，媒体也成了另类受灾户。

部会官网也因政府关门，讯息可能并未如期更新。以媒体最常接触的各部会新闻单位来说，几乎都只剩下发布新闻稿的功能。

向美国司法部探询华为科技副董事长兼财务长孟晚舟引渡时程的邮件，也未能收到回复。