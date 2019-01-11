安华：是全球现象‧极端爱国主义威胁和平 人民公正党主席拿督斯里安华指出，不断抬头的极端爱国主义（jingoism）和仇外心理（xenophobia），对国际和平与安全构成严重威胁。

（印度‧新德里11日马新社讯）人民公正党主席拿督斯里安华指出，不断抬头的极端爱国主义（jingoism）和仇外心理（xenophobia），对国际和平与安全构成严重威胁。

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“极端民族主义的复活是一个全球现象，它先带来恐惧，接着给和平与安全带来眼前的危险。极端的身份政治和争论，为蠢蠢欲动的暴力创造了条件，我们必须拒绝它。”

他于周四在瑞辛纳（Raisina）对话会发表演说时，这么指出。

他在其演词谈到多项课题，包括欧洲的民族主义、印度的地方自治主义、阿拉伯地区的战争和冲突、经济不平等，以及马来西亚在去年全国大选后的政治。

安华说：“我们在全球民族主义受到甚深恐惧刺激而抬头之际，相聚在一起。最大的恐惧是对他人、对被视为人们不同的动机、意图和志向，感到恐惧。”

美“本土主义”经济令人咋舌

他指出，在美国所谓的“本土主义”经济令人咋舌，在欧洲，他们称之为民族主义。

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“随著‘仇外心理’或‘极端民族主义’或‘极端爱国主义’等相关语义的词汇倍增，反移民论述已经演变成本土种族主义、宗教仇恨和社区仇恨的变种毒素，以及长期的种族迫害和煽动暴力，变得越来越常见。”

安华也批评美国主导的战争，导致大规模的破坏。

“我们受够了伊拉克和利比亚受到误导的战争、阿富汗永不完结的战事，后果是对整个区域和全世界造成严重破坏。”

谈到大马的政治方向，他说，正在展开的体制改革是要让大马走上新的道路，以拥抱更伟大的宪法民主、法治和司法独立。

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他说，大马在希望联盟带领下，已进入新时代。

“权力的和平转移无法不让人赞叹，我非常相信，这难得的现象的其中一个重要原因是，我们非常稳固和一致的族群关系政策。”