敦马会见五大宗教咨理会‧“政府对宗教保持敏感” 首相敦马哈迪指出，政府对于所有宗教都会保持敏感度，并强调，每一个人都必须遵守法治。

马哈迪（ 右三） 与大马五大宗教咨询理事会的代表会面， 左起为胜勤法师、贾基尔星、莫汉， 右起为陈和章、廖炳坚。（图：星洲日报）

（八打灵再也11日讯）首相敦马哈迪指出，政府对于所有宗教都会保持敏感度，并强调，每一个人都必须遵守法治。

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他今日与大马五大宗教咨询理事会的代表会面后在其脸书专页贴文说，尽管彼此之间存在差异，我国比其他国家在种族和谐与宗教容忍度方面更加和平。

“马来西亚，和平、友爱与和谐。”

与会代表有大马五大宗教咨询理事会主席拿督莫汉、署理主席廖炳坚神父、副主席陈和章、胜勤法师和贾基尔星。

莫汉也是大马兴都教组织主席、廖炳坚是大马基督教联合会主席、贾基尔星是大马锡克教理事会主席、陈和章是大马道教总会会长，胜勤法师则是大马佛教总会总政府事务代表。

续与政府讨论宗教议题

莫汉指出，该理事会告诉首相会继续与政府配合，讨论各个宗教的相关议题。

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他对星洲日报说，在今早的礼貌拜会中，各个宗教代表与马哈迪进行气氛良好的讨论。

他说，首相表示会关注各个宗教所面对的问题。