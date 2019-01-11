全球首张月球背面全景图 中国国家航天局周五发布消息说，截至当日8时，嫦娥四号着陆器、玉兔二号巡视器（月球车）和“鹊桥”中继星状态稳定，各项工作按计划实施。嫦娥四号着陆器上配置的地形地貌相机在月球背面完成了360度环拍，科研人员根据“鹊桥”中继星传回的数据，制作出清晰的环拍影像图。这是世界上第一张月球背面全景图。

（图：美联社）

中国国家航天局周五发布消息说，截至当日8时，嫦娥四号着陆器、玉兔二号巡视器（月球车）和“鹊桥”中继星状态稳定，各项工作按计划实施。嫦娥四号着陆器上配置的地形地貌相机在月球背面完成了360度环拍，科研人员根据“鹊桥”中继星传回的数据，制作出清晰的环拍影像图。这是世界上第一张月球背面全景图。

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科研人员还根据嫦娥四号降落相机拍摄的影像图，完成了着陆点周围月面地形地貌的初步分析。

此前，玉兔二号于周四结束了“午休”模式，继续展开对月球背面的巡视探测。

据了解，为了减少由于自身工作产生的热量，玉兔二号月球车此前择机进入“午休”模式，只保留部份分系统工作，移动等分系统则停止工作。

中国国家航天局表示，嫦娥四号任务顺利实施，反映诸多参与国的贡献。除探测器上的德国和瑞典载荷外，中继星上配置了荷兰低频射电探测仪；俄罗斯合作的同位素热源，也保障嫦娥四号安全度过月夜；中国在南美建设的阿根廷深空站参加测控任务，也发挥了重要作用；欧洲空间局测控站也将发挥支持保障作用。