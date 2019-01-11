暴风雪袭欧洲16死．数百航班取消或延误 欧洲多国本周遭暴风雪吹袭，造成至少16人死亡，数百航班取消或延误。

（图：美联社）

欧洲多国本周遭暴风雪吹袭，造成至少16人死亡，数百航班取消或延误。

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希腊气温近日低至摄氏-23度，雅典一片白雪皑皑。邻国塞浦路斯下大雨和大雪。土耳其伊斯坦布尔也看到降雪，恰姆勒加清真寺被白雪围绕。阿尔卑斯山顶已有约3公尺积雪，大雪令度假村关闭逾1600公里滑雪场和450个滑雪缆车。

过去几日，暴风雪亦严重影响德国航班，其中慕尼黑机场120个航班取消和延误；由于发生雪崩风险高，奥地利霍赫卡尔高山公路和滑雪区已关闭，当地居民与访客被要求离开该地区。一名澳洲16岁少年周三在奥地利与家人滑雪时遇雪崩死亡。

气象专家预测，至下周一（14日）为止，欧洲将再有10至40公分降雪，整个欧洲的应急部门要为进一步的救援任务作准备。大图为瑞士圣安特尼恩的汽车被白雪覆盖。小图为德国南部贝希特斯加登的一列火车周四在德国和奥地利边境，因大雪而停下，火车已被大雪覆盖。